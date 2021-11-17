31-кратный чемпион из Европы нацелился на лидера "Кайрата"

Болгарский клуб ЦСКА из Софии заинтересован в услугах 31-летнего гвинейского форварда "Кайрата" Хосе Канте, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как информирует "Тема Спорт", ЦСКА попытается подписать его в этом сезоне, так как впечатлен его игрой за алматинский клуб.

В КПЛ-2021 Канте провел 22 игры, в которых забил девять мячей и отдал пять ассистов. В еврокубках сыграл девять матчей, отметившись четырьмя голами и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны "Нефтчи" из Баку, в котором Канте хотел бы получать 250 000 долларов в год.

Отметим, что ЦСКА - 31-кратный чемпион Болгарии, также 21 раз выигрывал Кубок страны. В текущем сезоне команда идет на втором месте, набрав 26 очков в 11 матчах.