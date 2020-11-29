"Ордабасы" мимо еврокубков? Превью к последнему туру КПЛ-2020

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Заключительный тур КПЛ-2020 хранит в себе лишь одну интригу - сумеет ли "Ордабасы" вернуть себе четвертую строчку или останется на следующий год без еврокубков? Корреспондент Vesti.kz рассказывает о шансах шымкентцев обойти "Шахтер", а также о том, как может измениться турнирная таблица.
"Ордабасы" набрал 28 очков и на один балл отстает от "Шахтера". Шымкентцам помимо того, что нужно самим выигрывать у "Окжетпеса", также необходимо рассчитывать на потерю очков "горняками" в параллельном матче с "Тоболом", который в предыдущем туре досрочно обеспечил себе серебряные награды КПЛ-2020.
Матч начнется в 13:00 по времени Нур-Султана на Центральном стадионе Алматы.
"Астана" по итогам предыдущего тура гарантировала себе бронзовые награды премьер-лиги текущего сезона, а "Кызыл-Жар СК" некоторое время назад обезопасил себя от вылета. В предстоящем туре петропавловцы имеют хорошие шансы поквитаться с "Астаной" за поражение в первом круге (0:4) и при благоприятном исходе обойти "Кайсар". Сейчас у северян, которые занимают восьмое место, 23 очка, а у кызылординцев - 24.
Матч, запланированный на поле Академии имени Сегизбаева, начнется в 13:00.
"Жетысу" уже не является кандидатом на попадание в тройку. Клуб занимает шестое место, набрав 25 очков. В случае успеха в матче с "Каспием" и поражения "Ордабасы" талдыкорганцы лишь настигнут шымкентцев.
"Каспий", набравший 17 очков и обеспечивший себе сохранение прописки в КПЛ, благодаря возможной победе и поражению "Тараза", имеет шанс поравняться с жамбылским клубом, который имеет 20 баллов и сыграет с "Кайратом".
Матч пройдет на Центральном стадионе Алматы. Начало в 18:00.
"Кайрат" нынешний триумфальный сезон начал противостоянием с "Таразом". Матч, сыгранный 7 марта в Алматы, сопровождался снегопадом и завершился трудной победой алматинцев. Теперь погода будет практически идентичной.
Матч пройдет на стадионе "Жас-Кыран". Начало в 18:00.
Напомним, "Кайрат" досрочно завоевал чемпионское звание, выиграв трофей впервые за 16 лет. "Тобол" досрочно стал серебряным призером, впервые заняв итоговое второе место за 12 лет, а "Астана" по итогам предыдущего тура завоевала бронзовые медали. Награды этого достоинства - дебютные в истории столичного клуба. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.
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