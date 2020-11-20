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"Астана" может подписать несколько казахстанских футболистов и обновить состав

Также не исключено, что клуб покинут некоторые опытные игроки.

"Астана" может подписать несколько казахстанских футболистов и обновить состав
Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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В ближайшее трансферное окно "Астана" планирует обновить казахстанский блок игроков, сообщает корреспондент Vesti.kz. Столичный клуб проявляет интерес сразу к нескольким футболистам сборной Казахстана. 

У многих опытных игроков "Астаны" завершаются контракты в этом году, в их числе Дмитрий Шомко, Юрий Логвиненко, Алексей Щеткин, Дмитрий Непогодов


В качестве замены и обновления состава "Астана" рассматривает следующие кандидатуры: молодого вратаря Мухаммеджана Сейсена из "Тараза", защитников Темирлана Ерланова из "Тобола" и Багдата Каирова из "Кайсара", латераля с казахстанскими корнями, выступающего в РПЛ, Роберта Бауэра, полузащитников Асхата Тагыбергена и Владислава Васильева, а также нападающего "Жетысу" Айбара Жаксылыкова

Напомним, что в этом сезоне "Астане" впервые за шесть лет не удалось завоевать чемпионский титул КПЛ, а также пробиться в групповую стадию еврокубков. На данный момент команда Андрея Тихонова занимает третье место в чемпионате Казахстана, набрав 27 очков после 16 игр. 

 

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Метки:
Астана ФК Футбольные трансферы КПЛ-2020 Сборная РК по футболу

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