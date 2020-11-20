"Астана" может подписать несколько казахстанских футболистов и обновить состав

В ближайшее трансферное окно "Астана" планирует обновить казахстанский блок игроков, сообщает корреспондент Vesti.kz. Столичный клуб проявляет интерес сразу к нескольким футболистам сборной Казахстана.
У многих опытных игроков "Астаны" завершаются контракты в этом году, в их числе Дмитрий Шомко, Юрий Логвиненко, Алексей Щеткин, Дмитрий Непогодов.
В качестве замены и обновления состава "Астана" рассматривает следующие кандидатуры: молодого вратаря Мухаммеджана Сейсена
из "Тараза", защитников Темирлана Ерланова
из "Тобола" и Багдата Каирова
из "Кайсара", латераля с казахстанскими корнями, выступающего в РПЛ, Роберта Бауэра
, полузащитников Асхата Тагыбергена
и Владислава Васильева
, а также нападающего "Жетысу" Айбара Жаксылыкова
.
Напомним, что в этом сезоне "Астане" впервые за шесть лет не удалось завоевать чемпионский титул КПЛ, а также пробиться в групповую стадию еврокубков. На данный момент команда Андрея Тихонова занимает третье место в чемпионате Казахстана, набрав 27 очков после 16 игр.
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне