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Клуб из ОАЭ расторг контракт с Исламханом из-за допинга

Его игроком он стал в январе.

Клуб из ОАЭ расторг контракт с Исламханом из-за допинга
Фото: ФК "Аль-Айн"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Футбольный клуб "Аль-Айн" расторг контракт с полузащитником сборной Казахстана Бауыржаном Исламханом из-за инцидента с допингом, сообщает твиттер UAE Sport News.

Исламхан сдал положительный допинг-тест после матча азиатской Лиги чемпионов "Аль-Садд" - "Аль-Айн", в результате чего был отстранен от дальнейших игр. В той встрече 27-летний полузащитник сыграл 68 минут. Его команда находилась в Катаре с 10 сентября в закрытом режиме.

Ранее у игрока состоялся телефонный разговор с генсеком КФФ Азаматом Айтхожиным. Хавбек заверил, что полностью выполнял инструкции клубного врача, а также отметил, что готов пройти через любую проверку и сдать необходимые анализы.

Напомним, за "Аль-Айн" Исламхан выступал с января, став первым футболистом из Казахстана в чемпионате ОАЭ. При этом минувшим летом он продлил контракт с клубом до 2023 года.

 

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Метки:
Футбол Аль-Айн ФК ОАЭ Допинг Исламхан Бауыржан Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей

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