Исламхан прояснил ситуацию с проваленным допинг-тестом. КФФ потребовала разъяснений от "Аль-Айна"

Генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола (КФФ) Азамат Айтхожин рассказал о том, что разговаривал с капитаном сборной Бауыржаном Исламханом по поводу проваленного допинг-теста.
"Состоялся телефонный разговор с капитаном национальной сборной Бауыржаном Исламханом. Он заверил, что полностью выполнял инструкции клубного врача. Также Бауыржан готов пройти через любую проверку и сдать необходимые анализы.
Стало известно наказание для Исламхана за провал допинг-теста
Исламхан сдал положительный допинг-тест после матча азиатской Лиги чемпионов "Аль-Садд" - "Аль-Айн". Футболист не прибыл в расположение сборной Казахстана, которой 15 и 18 ноября предстоят матчи в рамках Лиги наций.
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