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"У "Астаны" был сильнейший состав за все годы". Шпилевский - о чемпионстве "Кайрата", роли Вагнера и предложении из РПЛ

Он также рассказал про конфликт с Милевским.

"У "Астаны" был сильнейший состав за все годы". Шпилевский - о чемпионстве "Кайрата", роли Вагнера и предложении из РПЛ
Алексей Шпилевский. Фото: ФК "Кайрат" ©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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32-летний белорусский специалист Алексей Шпилевский признался, что поначалу встретил сопротивление своим идеям в "Кайрате". В интервью "СЭ" он рассказал, почему не захотел уходить из алматинского клуба в московское "Динамо", а также о профессионализме Вагнера Лава.

- Признайтесь честно, это сбавила "Астана", которая взяла шесть предыдущих чемпионских титулов?

- Я бы так не сказал. Напротив, футболисты этого клуба признавались, что у них сильнейший состав за все годы. Добавились игроки сборных Кипра и Беларуси - Сотириу и Эбонг. Но мы уже в прошлом сезоне отстали лишь на одно очко, а в этом еще улучшили наш футбол, так что золото обеспечили досрочно - за три тура до конца.

- Вагнер Лав сильно помог?

- Конечно. Это форвард высочайшего уровня, с которым одно удовольствие работать.

- У многих возникали сомнения, что сорвавшийся в последний момент, уже согласованный контракт с ЦСКА демотивирует бразильца.

- Ничего подобного не происходило. Вагнер действительно приехал не в лучшей форме, но не из-за ЦСКА, а поскольку из-за карантина в Бразилии долгое время оставался без тренировок. Первый месяц нападающему пришлось сложно, но он не подавал виду, а трудился по полной программе, подавая пример одноклубникам. Очень рад, что Вагнер заключил новое соглашение с "Кайратом".

- До казахстанского клуба вы работали в брестском "Динамо", однако всего несколько недель. Что пошло не так?

- Президент "Динамо" был фанатом Валерия Лобановского, хотел видеть в своей команде тот футбол. А я четко понимал, что с имеющимся набором возрастных исполнителей мы не сможем получить такую игру. Надо обновлять состав. Человеку, который не слишком глубоко погружен в футбол, это непросто понять. Он помнит Артема Милевского талантливым 18-19-летним парнем, а в Бресте ему уже было 34-35. Если я от ветерана начинаю требовать прессинг, то понятно, что начнутся конфликты. Менталитет зрелых игроков поменять очень сложно, у них сложились свои взгляды, перестроить их на современный лад проблематично. И это касалось не только тактики, но и дисциплины, правильной подготовки к тренировкам. Переубедить ряд футболистов оказалось нелегко, поэтому решили, что лучше расстаться.

- Какие выводы сделали из той истории?

- Я тщательно анализировал произошедшее. Считаю, в команде делал все правильно. Знал, что будет давление прессы, люди не поймут моего отношения к лидерам. Но если бы этого не сделал, дал слабину, то потерял бы уважение в коллективе. И молодые футболисты поняли бы, что тренер здесь - никто. Лидеры должны быть примером как на поле, так и за его пределами.

В "Кайрате" работаю со звездой уровня повыше, чем Милевский, Вагнер Лав выступал за сборную Бразилии. Человек в 36 лет профессионально относится к своему организму, выкладывается на тренировках и в матчах, внимательно слушает тренера.

Так что если и сделал какой-то вывод, то такой: идя в клуб, нужно четко представлять, с кем предстоит работать, сможешь ли ты с имеющимся составом поставить тот футбол, который ты представляешь сам и который хочет видеть руководитель. Многие мечтают играть в позиционный, как "Барселона" или "МанСити", но набор людей этого не предполагает. А ты вынужден требовать то, что человек не умеет, загоняя его в стрессовую ситуацию. Естественно, все это надо обговаривать заранее.

В "Кайрате", скажем, тоже поначалу было определенное сопротивление нашим идеям, потребовалось время, чтобы их принять. Но уже к концу первого сезона ситуация заметно улучшилась.

А потом сели с президентом, обсудили дальнейшие шаги, договорились, кого надо менять, с кем идти дальше, а кого добавить. И уже с начала нового чемпионата выступали единым целым, сплоченным коллективом. Постарались, чтобы все выучили русский язык, наладили коммуникацию. Чтобы даже в ресторане не было постоянных соседей за столом, а ребята менялись. И нам работалось очень легко, футболисты с желанием учились чему-то новому.

- Правда ли, что могли сейчас быть главным тренером "Динамо", но не в Бресте, а в Москве?

- Интересно, что с нынешним спортивным директором" бело-голубых" Желько Бувачем очень хотел встретиться и обсудить его видение футбола еще в тот момент, когда он только расстался с Юргеном Клоппом в "Ливерпуле". Однако не удалось - Желько не было в Германии, уехал на родину. А увиделись нынешней зимой на сборах в Турции, когда Бувач получил пост в "Динамо" - "Кайрат" как раз проводил товарищеский матч с московским клубом. Перед игрой поговорили немного, а уже осенью раздался звонок от уважаемого специалиста с предложением обсудить возможность возглавить "Динамо". Очень приятно такое внимание к моей персоне и лестные оценки со стороны человека с огромным опытом, которого называли мозгом в штабе одного из лучших тренеров в мире Клоппа.

- Почему не срослось?

- У меня оставалось несколько туров, чтобы написать историю с "Кайратом". Было бы неправильно в такой момент срываться с места по отношению к болельщикам, к команде и к руководителям, которые мне доверяют. Поэтому вполне логичен выбор в пользу Сандро Шварца, который был сразу готов принять команду. И которого к тому же Бувач тренировал в "Майнце" и отлично знает.

Я достиг успеха в "Кайрате", желаю, конечно, достичь его и Шварцу в "Динамо". При этом футбольная жизнь непредсказуема, никто не знает, что случится завтра. Мы продолжаем общаться с Бувачем. Не скрываю, что в дальнейшем хотел бы сделать шаг вперед - работать в России или еще где-то в Европе.

Напомним, Шпилевский возглавил "Кайрат" в ноябре 2018-го в возрасте 30 лет и тогда стал самым молодым специалистом, который возглавлял команду высшего дивизиона чемпионата Казахстана по футболу.

3 ноября "Кайрат" досрочно завоевал "золото" КПЛ-2020, а белорусский специалист стал самым молодым тренером - чемпионом КПЛ

 

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Метки:
Шпилевский Алексей Кайрат ФК КПЛ-2020 Астана ФК Лав Вагнер Бразилия

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