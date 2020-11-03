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Шпилевский стал самым молодым тренером - чемпионом КПЛ

Он выиграл с "Кайратом" "золото" в 32 года.

Шпилевский стал самым молодым тренером - чемпионом КПЛ
Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Алексей Шпилевский стал самым молодым тренером, которому удалось выиграть чемпионат Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Белорусский специалист завоевал "золото" КПЛ с "Кайратом" в возрасте 32 лет. Ранее этот рекорд принадлежал казахстанскому тренеру Григорию Бабаяну, который занимал первое место с "Астаной", когда ему было 38.

Напомним, сегодня, 3 ноября, "Кайрат" досрочно стал чемпионом КПЛ-2020. Комментируя это достижение, Шпилевский поблагодарил председателя наблюдательного совета алматинского клуба Кайрата Боранбаева

Шпилевский возглавил "Кайрат" в ноябре 2018-го в возрасте 30 лет и тогда стал самым молодым специалистом, который возглавлял команду высшего дивизиона чемпионата Казахстана по футболу.

"Ливерпуль", "Спартак", "Кайрат". Самые долгожданные чемпионства XXI века

 

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Метки:
Шпилевский Алексей Кайрат ФК КПЛ-2020 Беларусь

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