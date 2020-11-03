"Ливерпуль", "Спартак", "Кайрат". Самые долгожданные чемпионства XXI века

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Угадай и выиграй кепку GGG!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Казахстан(футбол) Англия Испания Германия Россия Италия Футзал Франция Лига чемпионов Лига Европы Мировой футбол Сборные Женский футбол
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"Ливерпуль", "Спартак", "Кайрат". Самые долгожданные чемпионства XXI века

16 лет ожидания алматинцев - это еще ничего.

"Ливерпуль", "Спартак", "Кайрат". Самые долгожданные чемпионства XXI века
Фото: ФК "Кайрат"©️
Новости спорта Футбол
2

"Кайрат" досрочно стал чемпионом премьер-лиги, завоевав первый трофей внутреннего первенства за последние 16 лет. Корреспондент Vesti.kz углубился в историю и нашел похожие примеры столь долгожданных триумфов в топ-30 европейских лиг.

Для начала отметим, что команды, о которых мы расскажем, должны подходить по следующим критериям:


- становились чемпионами страны минимум дважды в своей истории;
- как минимум один раз завоевали чемпионство в XXI столетии (начиная с сезона-2000/01);
- чемпионаты России, Украины, Сербии, Чехии и Казахстана берут отсчет только с момента своего официального основания (без учета чемпионатов СССР, Сербии и Черногории, а также Чехословакии).



Начнем мы с Франции. В сезоне-2010/11 "золото" досталось тем, от кого этого никто не ожидал - скромному "Лиллю". Местный специалист Руди Гарсия построил взрывную команду с Эденом Азаром, Йоаном Кабаем и Жервиньо в главных ролях. Эти ребята принесли команде чемпионство, которое стало первым за 57 лет!

Также в Лиге-1 долгие простои между чемпионствами возникали у ПСЖ (19 лет), "Марселя" (18) и "Монако" (17). В 2013 году парижане выиграли чемпионат, который стал для них первым с 1994 года. "Марсель" был на вершине в 2010-м, а до этого не мог покорить первенство с 1992 года. Монегаски завоевали первое место в 2017-м, выдав впечатляющий сезон как во внутреннем чемпионате, так и в Лиге чемпионов. В последний раз до этого "Монако" становился чемпионом по итогам кампании-1999/2000.

Англия. Мало кто знает, что до чемпионства "Челси" с Жозе Моуринью в 2005 году, "синим" не удавалось выиграть лигу с далекого 1955-го. Полвека ожиданий остались позади, долгожданный триумф праздновало уже второе, а то и третье поколение фанатов, заставших первенство в середине прошлого столетия.

Гол Серхио Агуэро в последнем туре АПЛ-2011/12 принес "Манчестер Сити" первое чемпионство за 44 года, а ливерпульская машина Юргена Клоппа в минувшем сезоне дала мерсисайдским болельщикам ощутить атмосферу недосягаемости впервые за 30 лет.



Как ни в одной другой стране хорошо понимают друг друга чемпионы последних лет из Швеции. "Эльфсборг" стал первым в 2006 году (45 лет ожидания), "Юрдорген" - в 2002-м (36 лет), "Норчеппинг" - в 2015-м (26 лет), а "Мальмё" в 2004-м прервал неудачную серию с 1988 года (16 лет).

АЕЛ из Лимасола - последняя команда, прерывавшая тотальное доминирование АПОЭЛа в чемпионате Кипра. Случилось это в 2012 году, для АЕЛа эта победа стала шестой в клубной истории и первой за 44 года.

В чемпионате Норвегии в этом столетии было уже несколько памятных и долгожданных побед. "Бранн" прервал ожидание в 44 года, "Стрёмсгодсет" - в 43, а "Волеренга" завоевала титул чемпионов впервые за 21 год.

За последние пять сезонов в Израиле трижды побеждал "Хапоэль" из Беэр-Шевы. Но такая стабильность была далеко не всегда. С 1976 по 2016 год, долгие 40 лет, фанаты клуба не знали побед во внутреннем первенстве.

Польский клуб "Шлёнск" становился чемпионом страны дважды - сначала в 1977, а потом в 2012 году. 35 лет ожидания, теперь болельщики верят, что следующего триумфа не придется ждать так долго.

В чемпионате Греции долгожданные камбеки из прошлого в последнее время случаются частенько. В 2018 году чемпионат выиграл АЕК (впервые за 24 года), а следующий сезон остался за ПАОКом (34 года без трофеев).

"Янг Бойз", "Цюрих" и "Базель" также могут понять чувства "Кайрата". У первых в 2018 году прервалась черная полоса из 32 сезонов, у вторых осталась позади серия из 28 лет, а "Базель", завоевав титул в 2002-м, сделал это впервые с 1980 года.



В сезоне-2001/02 добился чуда испанский тренер Рафаэль Бенитес, вернувший "Валенсии" былую славу. Чемпионство "летучих мышей" стало первым за 31 год. Похожим успехом в рамках Ла Лиги может похвастаться аргентинец Диего Симеоне, который привел столичный "Атлетико" к чемпионству впервые за 18 лет (2014 год).

Знакома тоска по чемпионскому кубку клубам из Венгрии, Нидерландов и Бельгии. Венгерские "Дьёр" и "Гонвед" ждали 30 и 24 года соответственно, хорошо знакомый казахстанским фанатам "АЗ" не выигрывал чемпионат 28 лет, а другой представитель Эредивизи "Фейеноорд" - 18 лет. Льежский "Стандард" из Бельгии завоевал первое место в 2008-м, это случилось впервые с 1983 года (25 лет).

Азербайджанский клуб "Карабах" выиграл чемпионат уже в седьмой раз подряд, до этого вровень с ним шла "Астана", начавшая свое победное шествие в тот же период. Но до сезона-2013/14 команда из Агдама не выигрывала первенство на протяжении 21 года.

Итальянские топы в лице "Ромы" и "Интера" тоже переживали не лучшие времена. У римлян был застой с 1983 по 2001 год (18 лет), а миланцы не знали побед в чемпионате с 1989 по 2006 год (17 лет).



Московский "Спартак" стал чемпионом премьер-лиги России в 2017 году. Массимо Каррера привел "красно-белых" к долгожданной радости, для многочисленной армии фанатов клуба этот триумф стал самым запоминающимся как раз из-за столь длительного ожидания, которое тянулось 16 лет.

По сценарию "Спартака" дождались праздника на своей улице и фанаты "Кайрата", правда, с разницей в три года. Последнее чемпионство алматинцы праздновали в 2004 году, спустя 16 лет "золото" вновь возвращается к "желто-черным".

Фото: L'Equipe, ФК "Челси", ФК "Валенсия", ФК "Спартак Москва".

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Футбол КПЛ-2020 Кайрат ФК Астана ФК Челси Манчестер Сити Ливерпуль ПСЖ Атлетико Мадрид Интер Спартак Москва

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
22:11
Футбол

Шпилевский стал самым молодым тренером - чемпионом КПЛ
Сегодня
21:12
Футбол

"Благодарен Боранбаеву за предоставленный шанс". Шпилевский прокомментировал чемпионство "Кайрата"
Сегодня
21:08
Футбол

"Ливерпуль", "Спартак", "Кайрат". Самые долгожданные чемпионства XXI века
Сегодня
20:39
Футбол

Стала известна сумма премиальных в "Кайрате" за победу в КПЛ
Сегодня
19:42
Футбол

Почему упустили чемпионство? Пять основных причин резкого спада "Астаны"
Сегодня
19:08
Футбол

Самый возрастной футболист, главный тренер и директор клуба. Как сейчас выглядят чемпионы-2004 в составе "Кайрата"
Сегодня
18:57
Футбол

"Тобол" победил "Кайсар" и подвинул "Астану" со второго места КПЛ
Сегодня
18:08
Футбол

Фанаты "Кайрата" собрались у стадиона и отметили первое за 16 лет чемпионство
Сегодня
17:49
Футбол

"В моем сердце!". Исламхан поздравил "Кайрат" с чемпионством
Сегодня
17:35
Футбол

Чемпионская раздевалка! Как футболисты "Кайрата" праздновали победу в КПЛ
Сегодня
17:25
Футбол

"Кайрату" вручили тондо за первое за 16 лет чемпионство в КПЛ
Сегодня
17:06
Футбол

Видео голов, или как "Кайрат" досрочно выиграл "золото" КПЛ
Сегодня
16:48
Футбол

"Кайрат" впервые за 16 лет стал чемпионом и прервал гегемонию "Астаны"
Сегодня
16:22
Футбол

"Манчестер Сити" готовит контракт для Лионеля Месси
Сегодня
15:15
Футбол

Стало известно, когда состоится церемония награждения "Кайрата" в случае чемпионства
Сегодня
14:00
Футбол

"Игроки насытились победами, руководство проведет перестройку". Смаков высказался о кризисном сезоне "Астаны"
Сегодня
13:15
Футбол

"Без Вагнера и Гуральски это другая команда". Смаков - о чемпионстве "Кайрата", Боранбаеве и возвращении в футбол
Сегодня
12:50
Футбол

"Офигительное и лучшее приобретение ЦСКА". Уткин нашел объяснение успеху трансфера Зайнутдинова
Сегодня
12:28
Футбол

КПЛ отказала клубам в продлении чемпионата. Стала известна причина
Сегодня
12:08
Футбол

Диего Марадона госпитализирован
Сегодня
11:35
Футбол

Экс-тренер "Астаны" и сборной Казахстана может возглавить клуб турецкой Суперлиги
Сегодня
11:12
Футбол

"Кайрат" возьмет титул, "Ордабасы" выпадет из тройки. Прогноз Vesti.kz на центральный матч 17-го тура КПЛ
Сегодня
10:39
Футбол

Новые-старые лица. Сборная Казахстана объявила состав на матчи Лиги наций и товарищескую игру с Черногорией
Сегодня
10:29
Футбол

Билек вернул Логвиненко и Мужикова в сборную Казахстана
Сегодня
09:30
Футбол

Прямая трансляция чемпионского матча "Кайрата"
Сегодня
08:32
Футбол

Назван самый дорогой футболист мира до 21 года
Сегодня
07:27
Футбол

"Ордабасы" решил судьбу Цхададзе и выбрал нового тренера
Вчера
19:22
Футбол

Лидер группы Казахстана определился с составом на решающие матчи Лиги наций
Вчера
18:55
Футбол

Появилось видео дебютного гола казахстанского футболиста за европейский клуб
Вчера
17:29
Футбол

ЦСКА с Зайнутдиновым вышел в лидеры, а "Ахмат" с Быстровым дожал участника ЛЧ. Как сыграли казахстанцы в 13-м туре РПЛ
24 октября
22:29
Футбол

Хайлайты матча "Барселона" - "Реал" 1:3
13 октября
08:16
Футбол

Около матча Казахстан - Албания (0:0)
11 октября
20:03
Футбол

Исламхан на трибуне, Зайнутдинов в атаке. Фото с матча Казахстан - Албания в Лиге наций
6 октября
23:54
Футбол

Видео тренировки сборной Казахстана по футболу на УТС перед матчами Лиги наций
7 сентября
22:10
Футбол

Фото с матча Казахстан - Беларусь в Лиге наций
5 сентября
08:40
Футбол

Фото с матча Литва - Казахстан в Лиге наций
27 августа
02:54
Футбол

Видеообзор дебютного матча Зайнутдинова за ЦСКА
28 ноября 2019
23:53
Футбол

Фоторепортаж с матча "Астана" - "Манчестер Юнайтед"
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика