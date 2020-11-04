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Прямая трансляция матча "Тараз" - "Астана" и еще двух игр 17-го тура КПЛ

Первая встреча начнется в 13:00.

Прямая трансляция матча "Тараз" - "Астана" и еще двух игр 17-го тура КПЛ
Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня, 4 ноября, состоятся еще три матча 17-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сыграют "Шахтер" - "Окжетпес" (начало - в 13:00 по времени Нур-Султана), "Каспий" - "Кызыл-Жар СК" (15:00) и "Тараз" - "Астана" (17:00).

Игры в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Ранее в рамках данного тура "Кайрат" победил "Ордабасы" (3:1) и впервые за 16 лет выиграл "золото" КПЛ, а "Тобол" разгромил "Кайсар" (3:0).

Турнирная таблица КПЛ-2020

 

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Метки:
Футбол КПЛ-2020 Шахтер ФК Окжетпес ФК Каспий Кызыл-Жар СК Тараз ФК Астана ФК

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