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"Тобол" победил "Кайсар" и подвинул "Астану" со второго места КПЛ

Теперь в чемпионате осталась борьба за "серебро" и "бронзу".

"Тобол" победил "Кайсар" и подвинул "Астану" со второго места КПЛ
Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
2
Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 17
Тобол - Кайсар 3:0

Голы: Себай, 53 (1:0); Манзорро, 58 (2:0); Жарынбетов, 77 (3:0)

Турнирная таблица

"Тобол" одержал победу над "Кайсаром" в матче 17-го тура КПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла сегодня, 3 ноября, в Алматы и завершилась со счетом 3:0 в пользу костанайской команды. 

Все голы были забиты во втором тайме. Сначала на 53-й минуте счет открыл Сенин Себай.

А затем на 58-й закрепил успех Жереми Манзорро.

Точку же во встрече на 77-й минуте поставил Самат Жарынбетов.

Напомним, ранее после победы над "Ордабасы" досрочно чемпионом КПЛ стал "Кайрат". Теперь шымкентский клуб, "Тобол" и "Астана" ведут борьбу за "серебро". Набрав три очка, пока на второе место вышли костанайцы, подвинув столичную команду. Подробнее с турнирной таблицей можно ознакомиться по этой ссылке.

 

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Метки:
Кайсар ФК Тобол ФК КПЛ-2020

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