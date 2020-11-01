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Александр Меркель назвал причину срыва трансфера в "Астану"

В итоге казахстанец перешел в клуб из Саудовской Аравии.

Александр Меркель назвал причину срыва трансфера в "Астану"
Александр Меркель. Фото: КФФ
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Полузащитник сборной Казахстана по футболу Александр Меркель рассказал, почему сорвался его переход в "Астану". Его слова приводит DAZ.

"Я никогда не отказывался от "Астаны". Я был готов поехать в "Астану", потому что это очень хороший клуб. У меня были очень хорошие переговоры с тогдашним тренером Михалом Билеком, и я уже с нетерпением ждал возможности приехать в Казахстан, играть в премьер-лиге и жить с семьей в Астане (Нур-Султане).

Но, к сожалению, не все в клубе хотели, чтобы я приезжал в "Астану". Один из этих людей был уволен несколько дней назад. Но это футбол, жизнь продолжается, надо постоянно работать над собой. И, быть может, однажды мне представится шанс снова сыграть за казахстанский клуб", - сказал Меркель.

"Астана" ответила на предложение подписать Александра Меркеля

Напомним, в сентябре Меркель перешел в клуб "Аль-Фейсали" из Саудовской Аравии. 28-летний хавбек подписал двухлетний контракт с возможностью продления еще на один сезон.

Последним клубом Меркеля был "Хераклес", за который он выступал с 2018 года. В минувшем сезоне он провел 25 матчей, забил два мяча и отдал четыре голевые передачи.
 
 
Также Меркель выступал за "Милан" в 2009-2011 годах, после чего был продан в "Дженоа" за 6,5 миллиона евро. До перехода в нидерландский клуб он выступал за австрийскую "Адмиру", немецкий "Бохум", итальянские "Удинезе" и "Пизу", швейцарский "Грассхопперс" и английский "Уотфорд".

 

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Метки:
Меркель Александр Сборная РК по футболу Астана ФК Футбольные трансферы Саудовская Аравия

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