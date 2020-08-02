Александр Меркель отказал "Астане" и решил последовать за Исламханом

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Александр Меркель
отказался от перехода в "Астану"
. Об этом в своем телеграм-канале
сообщает журналист Айдын Кожахмет.
По его информации, столичный клуб сделал игроку выгодное в финансовом плане предложение, но Меркель решил не ехать в Казахстан.
Отмечается, что у футболиста есть ряд предложений, в том числе из Азии. Не исключено, что Меркель окажется в одном чемпионате с Бауыржаном Исламханом
, который недавно подписал
новый контракт с "Аль-Айном"
из ОАЭ.
"Астана" ответила на предложение подписать Александра Меркеля
Последним клубом Меркеля был "Хераклес", за который он. В минувшем сезоне он провел 25 матчей, забил два мяча и отдал четыре голевые передачи.
Также Меркель выступал за "Милан", за австрийскую "Адмиру", немецкий "Бохум", итальянские "Удинезе" и "Пизу", швейцарский "Грассхопперс" и английский "Уотфорд".
С 2007 по 2011 год футболист играл за юношеские и молодежные сборные Германии разных возрастов, дебют в команде до 19 лет состоялся в матче со сборной Чехии (1:1), где Меркель забил один мяч. В 2015 году стало известно, что Меркель согласился выступать за сборную Казахстана. С тех пор он провел за национальную команду три матча.
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