Вратарь "Арсенала" включил футболиста сборной Казахстана в золотое поколение

Вратарь лондонского "Арсенала"
и сборной Германии по футболу Бернд Лено
опубликовал фотографию с бывшими партнерами по "Штутгарту"
.
"Золотое поколение "Штутгарта", - подписал снимок голкипер, на котором в числе собравшихся запечатлен футболист сборной Казахстана Александр Меркель
.
Меркель провел в "Штутгарте" пять лет - с 2003 по 2008 года, после чего перешел в "Милан". Лено отыграл в "Штутгарте" на год больше - с 2003 по 2009 года.
С 2018 года немецкий голкипер выступает за "Арсенал", в составе которого завоевал Кубок Англии. Со сборной Германии он выиграл Кубок Конфедераций-2017.
Александр Меркель отказал "Астане" и решил последовать за Исламханом
Меркель же сейчас свободный агент. Его последним клубом был "Хераклес", за который он выступал с 2018 года. В минувшем сезоне казахстанец провел 25 матчей, забил два мяча и отдал четыре голевые передачи.
С 2007 по 2011 года хавбек выступал за юношеские и молодежные сборные Германии разных возрастов. С 2015-го Меркель начал привлекаться в сборную Казахстана.
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне. Присоединяйтесь и к обсуждению их!