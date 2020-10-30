"Это будет битва". Экс-защитник сборной Казахстана - о матче "Астана" - "Кайрат" и чемпионской гонке КПЛ

Бывший защитник сборной Казахстана по футболу Ренат Абдулин в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказал свое мнение перед центральным матчем 16-го тура КПЛ "Астана" - "Кайрат". Также он разъяснил, почему столичный клуб даже в случае победы не сможет вклиниться в чемпионскую гонку.
"Ожидаю интересную игру, поскольку у "Астаны" новый главный тренер. В моей карьере в такой ситуации футболисты пытались доказать тренеру, что они достойны играть в составе. Поэтому игроки "Астаны", как минимум, будут выкладываться в этом матче. Я не думаю, что будет такая же игра, как в первом круге, по моим ощущениям будет битва.
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