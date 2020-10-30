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Битва за титул. Прямая трансляция матча "Астана" - "Кайрат" и других игр 16 тура КПЛ

Две сильнейшие команды страны встретятся в Алматы .

Битва за титул. Прямая трансляция матча "Астана" - "Кайрат" и других игр 16 тура КПЛ
Фото: ФК "Кайрат" ©
Новости спорта Футбол
0
Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 16
Астана - Кайрат

Турнирная таблица
30 октября в Алматы стартуют игры 16-го тура КПЛ. В центральном матче действующий чемпион Казахстана "Астана" сыграет против лидера нынешнего сезона алматинского "Кайрата", передает корреспондент Vesti.kz.

Откроет тур матч двух претендентов на медали между шымкентским "Ордабасы" и костанайским "Тоболом". Игра начнется в 14:00 по времени Нур-Султана.

В 17:00 стартует матч между "Астаной" и "Кайратом". Алматинцы опережают столичный клуб 11 очков, правда, у "Астаны" есть матч в запасе. В первом матче между этими соперниками в начале октября сильнее оказалась команда Алексея Шпилевского - 3:0. Победа алматинцев практически решит судьбу чемпионского титула. 

В 19:00 кызылординский "Кайсар" сыграет против аутсайдера турнира актауского "Каспия".

Матчи "Ордабасы" - "Тобол" и "Кайсар" - "Каспий" телеканал Qazsport покажет в режиме онлайн на своем официальном сайте, а игру "Астаны" и "Кайрата" в прямом эфире телеканала.

Прямая трансляция матча 16-го тура КПЛ "Астана" - "Кайрат" >>>>>>>>>

 

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Метки:
КПЛ-2020 Астана ФК Кайрат ФК Ордабасы ФК Тобол ФК Кайсар ФК Каспий

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