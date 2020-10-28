"Жетысу" поставили задачу войти в тройку и назвали бюджет на сезон КПЛ-2020

Футбольный клуб "Жетысу"
по итогам нынешнего сезона должен занять третье место в турнирной таблице казахстанской премьер-лиги
, сообщили корреспонденту Vesti.kz
в Управлении физической культуры и спорта Алматинской области. Кроме того, озвучили бюджет клуба на этот год.
"В настоящее время футбольный клуб "Жетысу" занимает шестое место в премьер-лиге чемпионата Казахстана, набрав 19 очков. По поручению акима области в текущем году футбольной команде "Жетысу" поставлена задача завершить сезон, заняв третье место", - заявили в Управлении облспорта на запрос редакции.
Что касается бюджета клуба, то сообщили следующее:
"Бюджет ГККП профессионального футбольного клуба "Жетысу" в 2020 году составляет 3 миллиарда 186 миллионов 579 тысяч тенге".
Отметим, что "Жетысу" на восемь очков отстает от третьей строчки. После 15 туров второе-третье места делят "Астана" и "Ордабасы", у которых по 27 баллов, при этом шымкентский клуб сыграл на один матч больше. Перед "Жетысу" также располагаются "Тобол" (23 очка) и "Кайсар" (20 баллов). Более подробно с турнирной таблицей можно ознакомиться здесь
.
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне