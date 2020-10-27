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"Подарки" соперникам и автогол. Как ошибались вратари в КПЛ-2020

Эти ляпы оказались фатальными.

"Подарки" соперникам и автогол. Как ошибались вратари в КПЛ-2020
Джурахон Бабаханов (на газоне). Фото: ФК "Тараз"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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В ряде матчей казахстанской премьер-лиги цена вратарских ошибок оказалась высокой. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о них и отмечает, что по сравнению с началом чемпионата сейчас количество ляпов возросло.

На данный момент в премьер-лиге зафиксировано несколько ярких вратарских ошибок. Некоторые из них предопределили результат. Значительная часть ляпов пришлась на последние туры.


Давид Юрченко ("Жетысу" - "Шахтер", 10 тур)

Голкипер "Шахтера" в матче с "Жетысу", где его команда вела со счетом 2:0, внес существенный вклад в победу соперника. Юрченко на 83-й минуте при счете 2:1 в пользу "Шахтера" неудачно сыграл на выходе, выпустив мяч из рук, и позволил Айбару Жаксылыкову сравнять счет. "Жетысу" в итоге выиграл 3:2.



Ярослав Багинский ("Окжетпес" - "Кызыл-Жар СК", 13 тур)

Голкипер "Окжетпеса" на 43-й минуте матча с "Кызыл-Жар СК" неосмотрительно выбивал мяч в поле после передачи защитников и попал в Шоту Григалашвили, после чего мяч оказался в воротах. Так в этом матче был открыт счет. Но, к счастью для Багинского, его клуб выиграл.



Джурахон Бабаханов ("Тараз" - "Кайсар", 13 тур)

Голкипер "Тараза" запомнился двумя эпичными ошибками в двух играх подряд. Первая из них произошла в матче 13-го тура против "Кайсара". Бабаханов на 61-й минуте при счете 2:0 в пользу своей команды вроде бы нейтрализовал подачу с углового, но выпустил мяч из рук, в результате чего Элгуджа Лобжанидзе отквитал один гол. В итоге встреча закончилась со счетом 2:2. 



Стас Покатилов ("Жетысу" - "Кайрат", 13 тур)

Вратарь "Кайрата" в поединке с "Жетысу" на 17-й минуте не сумел обработать мяч, адресованный ему Гафуржаном Суюмбаевым, так счет стал 2:0 в пользу талдыкорганцев. Впрочем, "Кайрат" выиграл встречу - 4:2. 



Джурахон Бабаханов ("Кызыл-Жар СК" - "Тараз", 14 тур)

Следующая ошибка Бабаханова стала фатальной для "Тараза". В матче 14-го тура против "Кызыл-Жар СК" он, также после подачи углового, неуверенно сыграл на выходе, отбив мяч прямо на Момоду Сисея. Гамбиец таким подарком воспользовался, забив на 68-й минуте единственный мяч во встрече. 



Андрей Шабанов ("Ордабасы" - "Жетысу", 14 тур)

Голкипер "Жетысу" на 66-й минуте матча с "Ордабасы" пропустил в ближний угол после относительно несильного удара Рубена Бриджидо. Так счет стал 3:0 в пользу шымкенсткого клуба. В итоге талдыкорганцам удалось лишь отыграть один мяч.



Александр Заруцкий ("Жетысу" - "Кайсар", 15 тур)

Голкипер "Кайсара" на 29-й минуте матча с "Жетысу" допустил нелепую ошибку после дальнего удара Аслана Дарабаева. Номинальные хозяева таким образом открыли счет в матче, а итогом противостояния стала победа "Жетысу" с результатом 3:1.



По итогам 15-го тура лидирует "Кайрат", у которого 38 очков, по 27 баллов у "Астаны" и "Ордабасы". При этом столичный клуб, по сравнению с алматинцами и шымкентцами, провел на одну игру меньше. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

 

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Метки:
КПЛ-2020 Кайрат ФК Тобол ФК Астана ФК Ордабасы ФК Жетысу ФК Кайсар ФК Шахтер ФК Тараз ФК Кызыл-Жар СК Окжетпес ФК Каспий Покатилов Стас

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