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Тихонов ответил Уткину и высказался о растренированности "Астаны" с необходимостью омоложения состава

Он дебютировал в КПЛ с победы.

Тихонов ответил Уткину и высказался о растренированности "Астаны" с необходимостью омоложения состава
Андрей Тихонов. Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Главный тренер "Астаны" Андрей Тихонов в интервью пресс-службе клуба поделился своим мнением о первой победе в КПЛ, а также ответил на другие вопросы.

- Под вашим руководством команда в первом же матче одержала победу. Насколько она была важна для нее психологически и лично для вас?

- Думаю, любая победа важна. Тем более над принципиальным соперником. Ребята сделали все от себя зависящее. Даже больше, потому что команда находится в разном состоянии. Все что мы могли - сделали, чуть "физически" ее подтянули и расставили по позициям то, что мы хотим видеть в данный момент. Наверное, что-то получалось, что-то нет. Все-таки некоторые ребята играли не на своих позициях. И то, что мы вчера увидели в обороне, это хорошо. В атаке нам не хватало. Плюс у нас огромное количество травмированных. Это ребята, которые приехали из своих сборных. Вчера на замену у нас мог выйти только один Сотириу. И то он был травмирован после сборной и тренировался всего несколько дней. Поэтому он вышел на 15 минут, получил травму и мы его потеряли. Неделю на две, как минимум. Ситуация удручает, но мы будем готовиться к следующей игре. Нам нужна только победа. 

- Понятно, что за пять дней изменить ситуацию очень сложно. Но какой футбол вы хотите видеть в исполнении команды? Многие рассуждает о спартаковском стиле...

- Вы знаете, можно играть в любой стиль. Самое главное, чтобы команда побеждала. Да, мы хотим играть в хороший, привлекательный футбол. То, что было у "Астаны" раньше. Чтобы иметь определенный стиль, под него нужно подбирать футболистов. В данный момент не время говорить о стиле. Но мы будем стараться играть хорошо. Нам всего лишь нужно немного времени. Но, если при этом будут победы, то, конечно, будет хорошо.

Мы за это время пытались привить команде дисциплину. И мне кажется, у нас это получилось. Да, возможно, "Тобол" играл лучше в каких-то моментах, но не могу сказать, что у них были стопроцентные моменты. Мы хотели выходить через пас, зная, что это команда хорошо накрывает... 

Команда в разном состоянии. По словам футболистов, они так тренировались в начале года на сборах. И это удручает, хотя понимаю, что пандемия... Это все сказывается. Много опытных футболистов. Если дальше все будет хорошо, нужно, наверное, омолаживать команду. Игроки, которые сыграли против "Тобола", к ним нет никаких претензий. Они в своем возрасте показали приличный уровень. Единственное, они нетренированные футболисты. Это очень плохо.

- Какая перспектива у молодых игроков?

- Все зависит от них. Искусственно никто никого тащить не будет. Мы сами играли в футбол и это сейчас никто не делает. Будут еще ребята, будем и их звать.

"Казахстан - это забвение". Уткин высказался о назначении Тихонова в "Астану"

- Василий Уткин сказал, что ваш переезд в Казахстан - удар по амбициям... Насколько вы с этим согласны и какие у вас тренерские амбиции?

- У нас все говорят о футболе. Василий Уткин очень давно в футболе, журналист. В данный момент он выражает свое мнение. Амбиции у каждого человека свои. Поэтому можно говорить все, что хочешь. Я приехал сюда выигрывать и буду стараться это делать. Поскольку то, что делает сейчас руководство, это происходит на позитиве. Осталось только дать результат. Объединить футболистов - то, что здесь давно не было. 

- Впереди будет принципиальный матч с "Кайратом"...

- Мы не думаем о матче с алматинцами, мы думаем о матче с "Окжетпесом". У нас огромные проблемы с футболистами, травмированными. 

Напомним, о назначении Тихонова "Астана" официально объявила 16 октября. Столичная команда в первом матче под его руководством победила "Тобол" и вернулась на второе место в КПЛ. 

 

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Метки:
Футбол КПЛ-2020 Астана ФК Тихонов Андрей

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