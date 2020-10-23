Тихонов ответил Уткину и высказался о растренированности "Астаны" с необходимостью омоложения состава

Пожалуйста, подождите...Укажите emailУкажите имя или псевдонимУкажите парольДля регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообществаДля редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайтеУкажите корректный EmailМатериал добавлен в избранноеДобавить в избранноеУбрать из избранногоПароли не совпадаютЗадайте пароль для входа на сайтХороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символовСпасибо за Ваш голос!Добавить +1Убрать +1Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
СохранитьНедостаточно средствВы достигли лимита трансферовВы превысили лимит трансферовВы превысили лимит игроковВы достигли лимита игроковМаксимум игроков данной позиции уже достигнутТрансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позицииМаксимум игроков одного клуба уже достигнутВы достигли лимита покупокмлрдмлнтысВы достигли лимита продажКупитьПродатьНазначить капитаномНазначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню.Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \nПосле сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тегПросмотр слайдшоу (пробел)ПаузаНазадВперёдПереместитьЗакрыть (Esc)Развернуть до полного размераКликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещенияСфокусироватьНажмите для отменыОбтекание картинкиСлеваСправаНетУдалитьУдалить объект?
Офис Vesti.kzЖиви спортом!Укажите, что вы ищетеИнформация о компании
добавить новый тегПросмотр слайдшоу (пробел)ПаузаНазадВперёдПереместитьЗакрыть (Esc)Развернуть до полного размераКликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Главный тренер "Астаны"Андрей Тихонов в интервью пресс-службе клуба поделился своим мнением о первой победе в КПЛ, а также ответил на другие вопросы.
- Под вашим руководством команда в первом же матче одержала победу. Насколько она была важна для нее психологически и лично для вас?
- Думаю, любая победа важна. Тем более над принципиальным соперником. Ребята сделали все от себя зависящее. Даже больше, потому что команда находится в разном состоянии. Все что мы могли - сделали, чуть "физически" ее подтянули и расставили по позициям то, что мы хотим видеть в данный момент. Наверное, что-то получалось, что-то нет. Все-таки некоторые ребята играли не на своих позициях. И то, что мы вчера увидели в обороне, это хорошо. В атаке нам не хватало. Плюс у нас огромное количество травмированных. Это ребята, которые приехали из своих сборных. Вчера на замену у нас мог выйти только один Сотириу. И то он был травмирован после сборной и тренировался всего несколько дней. Поэтому он вышел на 15 минут, получил травму и мы его потеряли. Неделю на две, как минимум. Ситуация удручает, но мы будем готовиться к следующей игре. Нам нужна только победа.
- Понятно, что за пять дней изменить ситуацию очень сложно. Но какой футбол вы хотите видеть в исполнении команды? Многие рассуждает о спартаковском стиле...
- Вы знаете, можно играть в любой стиль. Самое главное, чтобы команда побеждала. Да, мы хотим играть в хороший, привлекательный футбол. То, что было у "Астаны" раньше. Чтобы иметь определенный стиль, под него нужно подбирать футболистов. В данный момент не время говорить о стиле. Но мы будем стараться играть хорошо. Нам всего лишь нужно немного времени. Но, если при этом будут победы, то, конечно, будет хорошо.
Мы за это время пытались привить команде дисциплину. И мне кажется, у нас это получилось. Да, возможно, "Тобол" играл лучше в каких-то моментах, но не могу сказать, что у них были стопроцентные моменты. Мы хотели выходить через пас, зная, что это команда хорошо накрывает...
Команда в разном состоянии. По словам футболистов, они так тренировались в начале года на сборах. И это удручает, хотя понимаю, что пандемия... Это все сказывается. Много опытных футболистов. Если дальше все будет хорошо, нужно, наверное, омолаживать команду. Игроки, которые сыграли против "Тобола", к ним нет никаких претензий. Они в своем возрасте показали приличный уровень. Единственное, они нетренированные футболисты. Это очень плохо.
- Какая перспектива у молодых игроков?
- Все зависит от них. Искусственно никто никого тащить не будет. Мы сами играли в футбол и это сейчас никто не делает. Будут еще ребята, будем и их звать.
- Василий Уткин сказал, что ваш переезд в Казахстан - удар по амбициям... Насколько вы с этим согласны и какие у вас тренерские амбиции?
- У нас все говорят о футболе. Василий Уткин очень давно в футболе, журналист. В данный момент он выражает свое мнение. Амбиции у каждого человека свои. Поэтому можно говорить все, что хочешь. Я приехал сюда выигрывать и буду стараться это делать. Поскольку то, что делает сейчас руководство, это происходит на позитиве. Осталось только дать результат. Объединить футболистов - то, что здесь давно не было.
- Впереди будет принципиальный матч с "Кайратом"...
- Мы не думаем о матче с алматинцами, мы думаем о матче с "Окжетпесом". У нас огромные проблемы с футболистами, травмированными.
Напомним, о назначении Тихонова "Астана" официально объявила 16 октября. Столичная команда в первом матче под его руководством победила "Тобол" и вернулась на второе место в КПЛ.
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне