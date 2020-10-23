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"От клубов из Казахстана есть интерес". Форвард "Кайсара" - о КПЛ, Вайссе и лучшем сезоне в карьере

Он входит в тройку главных снайперов сезона.

"От клубов из Казахстана есть интерес". Форвард "Кайсара" - о КПЛ, Вайссе и лучшем сезоне в карьере
Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Один из лучших бомбардиров нынешнего розыгрыша КПЛ Элгуджа Лобжанидзе в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал, что он думает о матчах в одной локации, почему сборная Грузии оказалась сильнее команды Казахстана и кто является лучшим игроком лиги. Это второй сезон для грузинского нападающего в казахстанском чемпионате, ранее он играл за "Тараз", а теперь защищает цвета "Кайсара"

О чемпионате в новых условиях, лидерстве "Кайрата" и задачах "Кайсара"


"Можно сказать, что этот год лучший в моей карьере, я в хорошей форме, забиваю, но жаль, что мой гол "Иртышу" аннулировали. Конечно, без болельщиков очень тяжело играть в другом городе.

Но мы уже привыкли, что играем в одной локации, нет многочисленных перелетов, но еще раз повторюсь - плохо то, что болельщиков на трибунах нет, я думаю, они хотят увидеть команду в своем городе.

Лидерство "Кайрата" связано с тем, что они в очень хорошей форме. Наши задачи? Мы боролись и будем бороться за медали. Хорошо, что выиграли матч с "Шахтером", но в целом мы никогда не теряли надежду на медали". 

О победах над Беларусью и Казахстаном и Владимире Вайссе 

"Сейчас вся страна объединилась, все виды спорта болели за нас в матче с Беларусью. Жаль, что опять же не пустили болельщиков, хотя я знаю, они были вокруг стадиона и поддерживали нас. 

Вайсс - очень хороший тренер и человек, у него всегда был и есть результат. Думаю, он сделал многое не только для Казахстана, но и для Грузии. Про Казахстан он, кстати, вспоминает, всегда спрашивает. 

Матчи Грузии против Казахстана? Я думаю, тогда мы были лучше готовы к этим играм, молодые футболисты набрали форму и в целом сборная сыграла хорошо". 

Об интересе других клубов, Алматы и лучшем игроке КПЛ
 
"Есть разговоры от клубов из Казахстана, а также из других стран. Но пока думаю о задачах в "Кайсаре" и важных играх, которые предстоят. 

Алматы мне очень нравится. Да, я уже пробовал еду в грузинском ресторане здесь, было вкусно, но сравнивать, как готовят именно в ресторанах в Грузии, не буду. 

Касательно лучшего игрока, наверное, это должен быть футболист с высокими результатами, часто попадающий в символическую сборную. Тагыберген? Почему нет". 

Отметим, что в КПЛ-2020 Лобжанидзе забил шесть мячей в 11 играх. Его команда "Кайсар" занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 20 очков после 13 матчей.

 

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Метки:
Кайсар ФК Грузия КПЛ-2020 Кайрат ФК Вайсс Владимир

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