Почему "Кайрат" лидирует и что изменил Тихонов в "Астане". Экспертный анализ матчей 14 тура КПЛ

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"Последняя неделя перед очередным туром чемпионата Казахстана выдалась насыщенной событиями. Главной новостью было назначение Андрея Тихонова на пост главного тренера "Астаны". Интрига подогревалась различными мнениями и предположениями относительно исхода игры столичной команды с "Тоболом".
С уважением отношусь ко мнениям специалистов, но, как правило, их выводы и предложения носят общий, описательный характер, и по этой причине глубину кризиса, например, в "Астане", с которым необходимо справится Тихонову, отразить не могут.
Количественный анализ качества футбола в последнем туре и в матче "Астана" - "Кайрат" позволяет ответить на вопрос: "Почему "Кайрат" лидер чемпионата и какое наследство оставили Михал Билек и Пол Эшоурт Андрею Тихонову?"
Данная работа проведена аналитической группой CreoSoccer.kz, на основе методики, которая за качество игры принимает скорость продвижения мяча в атаку и реализацию голевых моментов. Отмечу, что три года назад группа провела анализ всех 196 матчей чемпионата Казахстана. Также мы проводили анализ игр сборной России в матчах Кубка конфедераций 2017 и чемпионата мира 2018.
Не будем утомлять читателей методическими выкладками, покажем только шкалу оценок, с помощью которой оценивается качество игры. Она представлена в процентах. 100-85 % - очень высокое, 84-75 - высокое, 74-65 - выше среднего, 64-55 - среднее, 54-45 - ниже среднего, 44-35 - низкое, 34 и меньше - очень низкое.
Анализ матчей с участием лидеров дал следующие результаты:
Еще три игры состоялись вчера. Команды показали следующий уровень игры:
Не трудно увидеть, что Тихонову досталась команда в ужасном, разобранном состоянии. Андрею в короткий срок удалось относительно неплохо организовать оборону. В атаке практически ничего не получалось. Только два удара в створ. Алексей Шеткин забил гол, удачно использовав отскок мяча от Марина Томасова, который его пытался остановить
У "Шахтера" давно кончился потенциал, который заложил Вячеслав Грозный. "Тобол" играет так, как будто главная цель футбола держание мяча в центре поля.
Уровень игры наших команд в большинстве матчей не отвечает современным требованиям по быстроте перехода из обороны в атаку. "Кайрат" на этом фоне заслуженно лидирует, хотя его игра не лишена определенной доли сумбура и авантюризма. Основа игры команды - хорошая физическая подготовка, которая позволяет действовать с позиции силы и быстро возвращать мяч после его потери.
Необходимо отметить "Каспий", хотя команда замыкает турнирную таблицу. Тот футбол, в который "Каспий" старается играть, заслуживает внимание, а гол со стандарта, забитый вчера "Кайрату", можно занести в учебник по футболу".