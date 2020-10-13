Стала известна причина, почему не состоялся тендер по "Кайсару"

Как сообщалось ранее, кызылодинский футбольный клуб "Кайсар"
был выставлен на торги
. Стартовая цена составляла 104 миллиона тенге, однако тендер в итоге не состоялся.
В Управлении физической культуры и спорта Кызылординской области прокомментировали ситуацию корреспонденту Vesti.kz
.
"Согласно постановления акимата Кызылординской области от 10 февраля 2016 года №338 "О некоторых вопросах приватизации" Товарищество с ограниченной ответственностью "Кызылординский областной футбольный клуб "Кайсар" (ТОО "КОФК "Кайсар) внесен в перечень приватизируемых организаций.
Управлением финансов Кызылординской области 6 октября 2020 года, были проведены торги по передаче в доверительное управление с правом последующего выкупа коммунального имущества по объекту ТОО "КОФК "Кайсар", с долей участия 51 процент - 104 миллиона 223 тысячи тенге.
В результате проведенных электронных торгов по ТОО "КОФК "Кайсар" тендер не состоялся в связи с отсутствием заявок", - заявили в облспорте области на запрос редакции.
Торги, вылет из Лиги Европы и трансферный бан. Почему в "Кайсаре" не все хорошо
Напомним, "Кайсар" с 16 очками занимает шестое место в КПЛ-2020. В текущем сезоне "волки" дебютировали в Лиге Европы, где во втором квалификационном раунде уступили на своем поле кипрскому АПОЭЛу (1:4).
Ранее в Управлении облспорта назвали
бюджет клуба и задачи на текущий сезон.
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