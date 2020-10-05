Участника Лиги Европы от Казахстана выставили на торги

Казахстанский футбольный клуб "Кайсар"
выставили на торги за 104 миллиона тенге, сообщает корреспондент Vesti.kz
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"Тип торгов: тендер по передаче в доверительное управление с правом выкупа. Стартовая цена - 104 миллиона и 223 тысячи тенге, гарантийный взнос - 15 миллионов 633 тысячи 450 тенге, передаваемая доля в тенге - 3 миллиона 546 тысяч 81 тенге, передаваемая доля в процентах от УК - 51", - говорится в информации, размещенной на электронной торговой площадке реестра государственного имущества.
Сейчас "Кайсар" находится на балансе Управления физической культуры и спорта Кызылординской области.
Напомним, что в нынешнем сезоне "Кайсар" дебютировал в еврокубках, однако на стадии второго отборочного раунда Лиги Европы
крупно проиграл
кипрскому АПОЭЛу - 1:4.
В чемпионате Казахстана кызылординский клуб идет на шестом месте из 11, набрав 16 очков в 11 играх.
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