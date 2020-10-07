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Торги, вылет из Лиги Европы и трансферный бан. Почему в "Кайсаре" не все хорошо

Клуб занимает седьмое место в КПЛ-2020.

Торги, вылет из Лиги Европы и трансферный бан. Почему в "Кайсаре" не все хорошо
Фото: ФК "Кайсар"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Кызылординскому "Кайсару" грозит трансферный бан из-за дела бывшего игрока клуба Ивана Пешича. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о проблемах "волков" в этом сезоне и предполагает, с чем еще они могут столкнуться.

Как отмечалось ранее, Пешич нанял адвокатов и подал жалобу в ФИФА за разрыв контракта в одностороннем порядке без веских причин. Хорват выиграл дело у клуба и теперь кызылординцы должны возместить ему компенсацию в размере 45 миллионов тенге. 

Весной в период карантина в "Кайсаре" затеяли понижение зарплат, с чем не согласился Пешич, после чего клуб расторг с ним контракт. Теперь, по словам источника, кызылординцы могут столкнуться с запретом на осуществление трансферов.

Хорватский полузащитник объявил об уходе из "Кайсара" 15 мая. За него Пешич провел три матча в текущем сезоне. В прошлом году он выступал за "Шахтер", проведя 33 матча и забив восемь голов.

Стоит отметить, что это, возможно, не последние проблемы "волков" подобного характера. Так, аналогичные дела еще двух бывших игроков ожидают решения. Жалобы поступили от экс-защитника клуба Алексея Шумских и вратаря Александра Григоренко. Шумских имеет схожую с Пешичем ситуацию, а Григоренко покинул клуб по решению главного тренера Стойчо Младенова.

Учитывая это, вполне вероятно, что "Кайсар" может ограничиться не только трансферным баном, но и столкнется с лишением очков, как это уже было в истории казахстанских клубов.

В целом, даже без учета этих слухов, нынешний сезон у кызылординцев складывается неоднозначно. В чемпионате Казахстана "Кайсар" занимает седьмое место - за экватором середины турнирной таблицы. Клуб набрал 16 очков, хотя по потерянным баллам команда Младенова может приблизиться к тройке лидеров. Примечательно, что из трех поражений "Кайсара" два пришлись на матчи с лучшими командами КПЛ-2020 "Кайратом" и "Астаной" и одно с аутсайдером чемпионата "Каспием".

Но, если в премьер-лиге дела клуба выглядят относительно благополучно, то долгожданный дебют в Лиге Европы оказался провальным. Вполне ожидаемо соперник кызылординцев кипрский АПОЭЛ являлся фаворитом, но, чтобы островитяне в полном комфорте и без труда обеспечили себе выход в следующий раунд, не добавляет плюсов "Кайсару".



Фиаско в еврокубках было отягощено тем, что кызылординцы были вынуждены единственный матч с АПОЭЛом, который значился домашним, проводить в Шымкенте, тогда как свой стадион в Кызылорде ранее претерпел реконструкцию и, по логике вещей, должен был принимать этот поединок. В самом "Кайсаре" отметили, что Центральный стадион Кызылорды не был сертифицирован из-за невозможности прибытия в Казахстан представителей УЕФА в период карантина.

Впрочем, и вылет из еврокубков теперь вряд ли вызывает тревогу у фанатов "волков". Новым приключением "Кайсара" стала новость о том, что клуб выставлен на торги. Стартовая цена составляет 104 миллиона и 223 тысячи тенге. Условия тендера подразумевают передачу клуба в доверительное управление с правом дальнейшего выкупа. 

Сейчас "Кайсар" находится на балансе Управления физической культуры и спорта Кызылординской области. Что из этого получится, остается только гадать.

 

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Метки:
Кайсар ФК КПЛ-2020 Лига Европы ФИФА

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