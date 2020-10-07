Торги, вылет из Лиги Европы и трансферный бан. Почему в "Кайсаре" не все хорошо

Пожалуйста, подождите...Укажите emailУкажите имя или псевдонимУкажите парольДля регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообществаДля редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайтеУкажите корректный EmailМатериал добавлен в избранноеДобавить в избранноеУбрать из избранногоПароли не совпадаютЗадайте пароль для входа на сайтХороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символовСпасибо за Ваш голос!Добавить +1Убрать +1Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
СохранитьНедостаточно средствВы достигли лимита трансферовВы превысили лимит трансферовВы превысили лимит игроковВы достигли лимита игроковМаксимум игроков данной позиции уже достигнутТрансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позицииМаксимум игроков одного клуба уже достигнутВы достигли лимита покупокмлрдмлнтысВы достигли лимита продажКупитьПродатьНазначить капитаномНазначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню.Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \nПосле сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тегПросмотр слайдшоу (пробел)ПаузаНазадВперёдПереместитьЗакрыть (Esc)Развернуть до полного размераКликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещенияСфокусироватьНажмите для отменыОбтекание картинкиСлеваСправаНетУдалитьУдалить объект?
Офис Vesti.kzЖиви спортом!Укажите, что вы ищетеИнформация о компании
добавить новый тегПросмотр слайдшоу (пробел)ПаузаНазадВперёдПереместитьЗакрыть (Esc)Развернуть до полного размераКликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Кызылординскому "Кайсару" грозит трансферный бан из-за дела бывшего игрока клуба Ивана Пешича. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о проблемах "волков" в этом сезоне и предполагает, с чем еще они могут столкнуться.
Как отмечалось ранее, Пешич нанял адвокатов и подал жалобу в ФИФА за разрыв контракта в одностороннем порядке без веских причин. Хорват выиграл дело у клуба и теперь кызылординцы должны возместить ему компенсацию в размере 45 миллионов тенге.
Весной в период карантина в "Кайсаре" затеяли понижение зарплат, с чем не согласился Пешич, после чего клуб расторг с ним контракт. Теперь, по словам источника, кызылординцы могут столкнуться с запретом на осуществление трансферов.
Хорватский полузащитник объявил об уходе из "Кайсара" 15 мая. За него Пешич провел три матча в текущем сезоне. В прошлом году он выступал за "Шахтер", проведя 33 матча и забив восемь голов.
Стоит отметить, что это, возможно, не последние проблемы "волков" подобного характера. Так, аналогичные дела еще двух бывших игроков ожидают решения. Жалобы поступили от экс-защитника клуба Алексея Шумских и вратаря Александра Григоренко. Шумских имеет схожую с Пешичем ситуацию, а Григоренко покинул клуб по решению главного тренера Стойчо Младенова.
Учитывая это, вполне вероятно, что "Кайсар" может ограничиться не только трансферным баном, но и столкнется с лишением очков, как это уже было в истории казахстанских клубов.
В целом, даже без учета этих слухов, нынешний сезон у кызылординцев складывается неоднозначно. В чемпионате Казахстана "Кайсар" занимает седьмое место - за экватором середины турнирной таблицы. Клуб набрал 16 очков, хотя по потерянным баллам команда Младенова может приблизиться к тройке лидеров. Примечательно, что из трех поражений "Кайсара" два пришлись на матчи с лучшими командами КПЛ-2020 "Кайратом" и "Астаной" и одно с аутсайдером чемпионата "Каспием".
Но, если в премьер-лиге дела клуба выглядят относительно благополучно, то долгожданный дебют в Лиге Европы оказался провальным. Вполне ожидаемо соперник кызылординцев кипрский АПОЭЛ являлся фаворитом, но, чтобы островитяне в полном комфорте и без труда обеспечили себе выход в следующий раунд, не добавляет плюсов "Кайсару".
Фиаско в еврокубках было отягощено тем, что кызылординцы были вынуждены единственный матч с АПОЭЛом, который значился домашним, проводить в Шымкенте, тогда как свой стадион в Кызылорде ранее претерпел реконструкцию и, по логике вещей, должен был принимать этот поединок. В самом "Кайсаре" отметили, что Центральный стадион Кызылорды не был сертифицирован из-за невозможности прибытия в Казахстан представителей УЕФА в период карантина.
Впрочем, и вылет из еврокубков теперь вряд ли вызывает тревогу у фанатов "волков". Новым приключением "Кайсара" стала новость о том, что клуб выставлен на торги. Стартовая цена составляет 104 миллиона и 223 тысячи тенге. Условия тендера подразумевают передачу клуба в доверительное управление с правом дальнейшего выкупа.
Сейчас "Кайсар" находится на балансе Управления физической культуры и спорта Кызылординской области. Что из этого получится, остается только гадать.
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне