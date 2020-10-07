Минус 45 миллионов и трансферный бан. Хорватский футболист через ФИФА выиграл дело против "Кайсара"

Как сообщил в своем телеграм-канале
журналист Айдын Кожахмет, бывший нападающий "Кайсара
" Иван Пешич
выиграл дело против клуба. Кызылординцы обязаны заплатить ему компенсацию в размере 45 миллионов тенге за разрыв контракта в одностороннем порядке без веских причин.
Весной во время карантина Пешич отказался
идти на понижение зарплаты, за что клуб разорвал с ним контракт. Но футболист нанял адвокатов, подал
жалобу в ФИФА и выиграл дело. "Кайсару" также грозит запрет на трансферы.
И это не все. Как пишет Кожахмет, аналогичные дела еще двух бывших игроков "Кайсара" ждут своего решения. Жалобы подали защитник Алексей Шумских
и голкипер Александр Григоренко
. У Шумских ситуация схожа с Пешичем, а Григоренко ушел по решению главного тренера Стойчо Младенова.
Об уходе из "Кайсара" Пешич объявил 15 мая. За команду Младенова он успел сыграть в трех официальных матчах.
Для Пешича "Кайсар" стал второй командой в КПЛ. В 2019 году он выступал за "Шахтер", в котором провел 33 матча в чемпионате и забил восемь голов.
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