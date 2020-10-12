Появилась информация по участию Исламхана в следующем матче сборной Казахстана в Лиге наций

Капитан сборной Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан с высокой вероятностью не примет участие в ближайшем матче с Беларусью в рамках Лиги наций, сообщает корреспондент Vesti.kz. Ранее полузащитник пропустил игру с Албанией.
Игрока беспокоит мышечная травма. Источник, близкий к ситуации, отмечает, что, скорее всего, он покинет расположение сборной и вернется в свой клуб "Аль-Айн".
В прошедшем домашнем матче с Албанией полузащитник не был в заявке, но смотрел игру с трибун стадиона "Центральный". Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек заявил
, что пока определенного решения относительно Исламхана нет, но признался, что его отсутствие сказывается на игровом потенциале команды.
Также добавим, что по прилету в ОАЭ казахстанец будет помещен на карантин и, вероятно, пропустит ближайшую официальную игру "Аль-Айна".
Первый матч в новом сезоне команда Исламхана проведет 17 октября против "Хаур-Факкана".
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