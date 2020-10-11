"Мы удовлетворены, что не пропустили". Билек - о ничьей с Албанией, Исламхане и потерях в обороне

Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек
высказал свое мнение о матче группового этапа Лиги наций против команды Албании, сообщает корреспондент Vesti.kz
. Он также рассказал о состоянии капитана команды Бауыржана Исламхана.
- Михал, каковы ваши впечатления от игры?
- У нас было много кадровых проблем в обороне - Вороговский, Алип, Малый выбыли, а в игре получил повреждение Марочкин, но те защитники, что вышли на поле, сыграли качественно, я доволен ими. Мы удовлетворены, что не пропустили, но не было много шансов для того, чтобы забить гол.
- Как вы думаете, мы потеряли очки или приобрели?
- Мы хотели победить, но не получилось, ничья - хороший результат, учитывая, что у соперника была два-три острых момента.
- Есть ли вариант, что вы кого-то вызовете дополнительно для второй игры с Беларусью?
- Уже может играть Малый, но не может играть Марочкин, мы обсудим с тренерским штабом, вызывать ли кого-то дополнительно. Шомко? Слева может сыграть Досмагамбетов, это его позиция.
- Правда ли, что Бауыржан Исламхан покинет расположение сборной в ближайшее время и вернется в свой клуб?
- Сегодня с ним разговаривал, завтра увидим его на тренировке, мы еще поговорим с ним.
После этой игры Казахстан и Албания имеют по четыре очка, но команда Михала Билека по дополнительным показателям занимает первое место в отборочной группе.
Позднее, в 22:00 по времени Нур-Султана, состоится матч между сборными Литвы и Беларуси (у команд по три очка).
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