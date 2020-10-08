"Гонка за титул КПЛ не завершена". Чебурин - об "Астане" и предложении от зарубежного клуба

Казахстанский специалист Владимир Чебурин
в интервью корреспонденту Vesti.kz
прокомментировал потенциальный интерес "Астаны"
к его персоне, а также рассказал, почему не смог возглавить один из зарубежных клубов. Ранее столичная команда объявила
об уходе Пола Эшуорта
, который являлся исполняющим обязанности главного тренера.
- Владимир Николаевич, выходила ли на вас "Астана" с предложением занять пост главного тренера?
- Слухов и шума было много, но ничего конкретного ко мне не поступало.
- Интересна ли вам работа в "Астане"?
- Каждое предложение можно рассматривать и думать, тем более это "Астана".
- Что вы думаете о гонке за титул и положении "Астаны"?
- Оценивать не могу и не хочется, есть видение ситуации, да, в этом году игра у "Астаны" неудачно складывается, как в Европе, так и в КПЛ, но не все потеряно. В чемпионате еще все будут терять очки, гонка не завершена, все впереди.
- Были ли другие предложения?
- Можно было ехать, это был зарубежный клуб, но пандемия оставила отпечаток и повлияла на ситуацию, теперь это уже история.
Напомним, что Чебурин ранее возглавлял "Судуву" из Литвы, с которой три раза выигрывал чемпионский титул. По завершении сезона казахстанец решил не оставаться в Мариямполе, несмотря на заинтересованность клубного руководства в пролонгации контракта.
На родине 55-летний специалист работал в "Шахтере" и "Окжетпесе". С карагандинцами он выигрывал "бронзу" КПЛ-2009, а с кокшетаусцами становился серебряным призером первой лиги Казахстана-2011.
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