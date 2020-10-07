"Астана" сделала заявление по уходу Эшуорта и новому главному тренеру

Футбольный клуб "Астана"
на своем официальном сайте прокомментировал расставание с Полом Эшуортом
, который занимал пост исполнительного директора, а также являлся исполняющим обязанности главного тренера команды.
"По соглашению сторон было принято решение о прекращении действия трудового договора исполнительного директора "Астаны" Пола Эшуорта.
Пол работал в столичном клубе с 2019 года на должности исполнительного директора, последний месяц исполнял обязанности главного тренера. В этот период команда сумела дважды завоевать Суперкубок Казахстана, выиграть чемпионат, а также выйти в группу Лиги Европы, где был обыгран "Манчестер Юнайтед".
Футбольный клуб "Астана" благодарит мистера Эшуорта за проделанную работу и вклад в успех столичного клуба.
В данный момент активно ведется работа по поиску нового главного тренера", - говорится в сообщении клуба.
Добавим, что в роли исполняющего обязанности главного тренера британец вылетел
из Лиги Европы
от черногорской "Будучности", а также не добился положительных результатов в нескольких матчах КПЛ-2020, включая важнейшую игру
против "Кайрата".
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