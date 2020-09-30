Стали известны причины агрессии Цхададзе к тренерам КПЛ и его будущее в "Ордабасы"

Накануне Контрольно-дисциплинарный комитет Казахстанской федерации футбола выписал вторую в этом сезоне дисквалификацию главному тренеру "Ордабасы" Кахаберу Цхададзе
.
Причина все та же - грузинский специалист позволил себя оскорбления в адрес коллеги из "Кызыл-Жар СК" Вячеслава Руснака
в матче десятого тура казахстанской премьер-лиги. В итоге Цхададзе получил
двухматчевую дисквалификацию.
До этого наставник "Ордабасы" выругался
в адрес Алексея Шпилевского
из "Кайрата"
, за что вынужден был пропустить одну игру.
По информации
инсайдера и журналиста Айдына Кожахмета, поведение Цхададзе обусловлено тем, что его будущее в шымкентском клубе находится в подвешенном состоянии.
Отмечается, что футболисты "Ордабасы" тоже прочувствовали на себе все красноречие Цхададзе на тренировках. Команда уже пожаловалась на своего тренера руководству клуба.
"Мне кажется, что Цхададзе не просто так нервничает. Если до меня дошла верная информация о том, что с ним не планируют продлевать контракт по завершении сезона, то и он, наверняка, слышал об этом. Говорят, грузинского спеца может спасти лишь попадание в первую двойку команд. Проще говоря, он должен бороться за чемпионство, ну или второе место. Третье не гарантирует ему новое соглашение.
Дело в том, что боссы "Ордабасы" вполне прекрасно понимают, что состав шымкентцев, а главное - размер бюджета, позволяет команде вести борьбу за золото. По финансовым условиям они не уступают "Кайрату" и совсем немного не дотягивают до "Астаны". А в сравнении с "Тоболом" южане и вовсе богаче.
Но качество игры "Ордабасы" оставляет желать лучшего. Да и вылет из Лиги Европы на самой ранней стадии тоже не добавил рейтинга тренеру. Все эти факторы побуждают Байсеитова уже сейчас присматриваться к другим специалистам. В общем, если "Орда" не сделает шаг вперед по сравнению с прошлым годом, то чемодан-вокзал-Тбилиси.
Кстати, недавняя новость
о том, что к нему проявляет интерес "Астана" - абсолютная деза. Поскольку появилась она в грузинских СМИ, то полагаю, что срежиссирован этот шаг для укрепления позиций Цхададзе в глазах шымкентских боссов", - написал Кожахмет.
После 11 туров "Ордабасы" с 17 очками делит третье-четвертое места в турнирной таблице с "Тоболом", который сыграл на матч меньше. Выше "Кайрат" (24 очка в десяти играх) и "Астана" (21 очко в десяти играх).
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