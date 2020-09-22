"Астана" решила судьбу Эшуорта и выбрала нового главного тренера - СМИ

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Грузинский специалист Кахабер Цхададзе в следующем сезоне может возглавить "Астану", пишет газета "Лело".
Отмечается, что столичный клуб сейчас переживает спад и кризис и сдал позиции по всем фронтам. Седьмое подряд чемпионство может остаться несбыточной мечтой. Из-за этого произошло увольнение чешского тренера Михала Билека, которого заменил Пол Эшуорт.
По информации источника, английский специалист пробудет на посту главного тренера "Астаны" до конца сезона, а с нового команду возглавит Цхададзе, который сейчас возглавляет "Ордабасы".
Напомним, "Астана" осталась без еврокубков, вылетев сначала из Лиги чемпионов, а затем из Лиги Европы. В чемпионате Казахстана столичная команда идет второй, отставая на девять баллов от лидирующего "Кайрата".
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