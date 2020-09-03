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Кахабера Цхададзе дисквалифицировали за мат в адрес главного тренера "Кайрата"

Был наказан и алматинский клуб.

Кахабера Цхададзе дисквалифицировали за мат в адрес главного тренера "Кайрата"
Кахабер Цхададзе. Фото: ФК "Ордабасы"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Казахстанской федерации футбола, сообщает официальный сайт КФФ.

Решения КДК затронули матч седьмого тура чемпионата Казахстана по футболу между шымкентским "Ордабасы" и алматинским "Кайратом", а также нарушение медицинского протокола игроком футбольного клуба "Кайсар" из Кызылорды.

За неспортивное поведение, выразившееся в нецензурной брани в адрес главного тренера команды соперника:

- главный тренер "Ордабасы" Кахабер Цхададзе дисквалифицирован на один матч и оштрафован на сумму в размере 100 МРП, что составляет 277 800 тенге;

- ассистент главного тренера "Ордабасы" Георги Чихрадзе дисквалифицирован на один матч и оштрафован на сумму в размере 100 МРП, что составляет 277 800 тенге;

- президент "Ордабасы" Бахтияр Байсеитов дисквалифицирован на один матч и оштрафован на сумму в размере 100 МРП, что составляет 277 800 тенге.

Дисквалификация указанных лиц считается вступившей в силу с 31 августа 2020 года.

Сроком уплаты штрафов установлен период до 2 октября 2020 года, включительно.

За недисциплинированное поведение команды, выразившееся в получении предупреждений пятью игроками в одном матче, "Кайрат" оштрафован на сумму в размере 100 МРП, что составляет 277 800 тенге.

Сроком уплаты штрафа установлен период до 2 октября 2020 года, включительно.

За нарушение медицинского протокола, выразившееся в отсутствии маски и перчаток при фотографировании с посторонними лицами, игрок "Кайсара" Думан Нарзилдаев оштрафован на сумму в размере 40 МРП, что составляет 111 120 тенге, и обязан накануне следующего матча команды предоставить результат актуального ПЦР-теста на COVID-19.

Сроком уплаты штрафа установлен период до 2 октября 2020 года, включительно.

 

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Метки:
Футбол Цхададзе Кахабер Шпилевский Алексей Кайрат ФК Ордабасы ФК Кайсар ФК КПЛ-2020

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