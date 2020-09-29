Прессинг Аймбетова, трансфер Вагнера и видение Шпилевского. Почему Эсеола выпал из основы "Кайрата"

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Угадай и выиграй кепку GGG!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
КПЛ Первая лига Кубок Казахстана
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Прессинг Аймбетова, трансфер Вагнера и видение Шпилевского. Почему Эсеола выпал из основы "Кайрата"

У него лишь один гол в КПЛ-2020.

Прессинг Аймбетова, трансфер Вагнера и видение Шпилевского. Почему Эсеола выпал из основы "Кайрата"
Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0

Лучший бомбардир прошлого сезона чемпионата Казахстана Адеринсола Эсеола стал игроком резерва в "Кайрате" в ходе нынешней кампании. Корреспондент Vesti.kz анализирует, почему украинский форвард теперь не фаворит в атаке для Алексея Шпилевского

Несмотря на высокую результативность Эсеолы в прошлом году, белорусский специалист зимой начал искать разные варианты в нападении "Кайрата". Например, он пробовал Еркебулана Тунгышбаева на позиции форварда, а также стал активно подпускать к основе молодого Артура Шушеначева. Но, конечно, главными персоналиями, которые сильно ударили по роли Эсеолы, стали Абат Аймбетов (зимний трансфер) и Вагнер Лав (летний трансфер). 


Вагнер, прежде всего, дорогостоящая опция в "Кайрате", никто бы не понял тренера, если бы бразилец стал игроком ротации. Кроме того, Вагнер действительно разнообразил порой однобокую игру команды и привнес в нее определенный класс. 



Таким образом, прямым конкурентом Эсеолы стал Абат Аймбетов. Уже весной в словах Шпилевского был виден следующий смысл: его фаворит - Аймбетов. В частности, вот что сказал Алексей Николаевич после матча с "Окжетпесом" (5:0), когда Абат оформил дубль, а Дерин только вернулся в состав после травмы:


"Конкуренция у нас не спит. Это очень радует, и Эсеоле будет непросто вернуться в основной состав. Мы сильно надеемся на него. Хорошо, когда конкуренция усложняет мне выбор. Абат? Мы не знаем, где его вершина. Я очень сильно воевал за Абата. Я знал, что у него небольшие проблемы со здоровьем и есть риск. Он пока держится, отличный характер, отличный парень на суперпозитиве, каждую тренировку выкладывается. Это результат его работы". 


Несмотря на поддержу украинца, так или иначе контраст был заметен, Шпилевский поверил в Аймбетова и считал, что тот лучше впишется в его игровую концепцию. Одно из главных качеств, которые ценит тренер в казахстанском нападающем, - это желание и умение правильно прессинговать соперника, Абат - одна из главных функций Шпилевского в этом плане. То есть, если учитывать, что по скоростным данным и нацеленности на ворота это примерно равные форварды, то именно постоянная работа Абата в прессинге делает его более предпочтительным вариантом для главного тренера. 



Если говорить не только о визуальных впечатлениях, но и о статистике, Аймбетов оправдывает доверие Шпилевского: у него шесть голов в десяти матчах КПЛ. У Эсеолы девять игр и один гол, но тут есть существенные детали. У Эсеолы 277 игровых минут, у Аймбетова - 722. Шпилевский два раза предоставлял шанс Эсеоле в основе, это были матчи в августе против "Каспия" и "Тобола", Дерин тогда не забил. Но позже он принес три важнейших очка в игре с "Кайсаром", воспользовавшись выходом на замену. Однако это не убедило Шпилевского, в последующих играх украинец снова выходил лишь на замену.  За последние четыре игры в КПЛ у Эсеолы набралось лишь 70 игровых минут.



Пока форвард не был замечен в каких-либо конфликтах в "Кайрате", но характер и амбиции Дерина наверняка никуда не исчезли, а значит, потенциально ситуация не слишком безопасная. Посмотрим, как с ней справится Алексей Шпилевский. 

Фото: ПФЛК©

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
КПЛ-2020 Кайрат ФК Лав Вагнер Шпилевский Алексей Бразилия

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
19:30
Футбол

18 минут ценой в полмиллиона. Как "Жетысу" просчитался с легионерами и получил "технарь" в матче с "Астаной"
Сегодня
18:41
Футбол

Прессинг Аймбетова, трансфер Вагнера и видение Шпилевского. Почему Эсеола выпал из основы "Кайрата"
Сегодня
18:00
Футбол

"Жетысу" присудили техническое поражение в матче с "Астаной" и оштрафовали на полмиллиона тенге
Сегодня
17:51
Футбол

Цхададзе снова дисквалифицирован за оскорбление тренера клуба КПЛ
Сегодня
17:15
Футбол

Забивал "Зениту", подешевел вдвое и потерял место в сборной. Сможет ли игрок "Кайрата" перезапустить карьеру?
Сегодня
12:10
Футбол

Чудо от Лава, уверенность Бейсебекова и шедевр Косовича. Выбери лучший гол 11-го тура КПЛ-2020
Вчера
22:41
Футбол

"Заработали "стандарт" и выжали из него максимум". Тренер "Шахтера" - о долгожданной победе в КПЛ
Вчера
21:57
Футбол

"Кайрат" подумал, что матч станет легкой прогулкой". Защитник "Окжетпеса" - про отобранные у лидера КПЛ очки
Вчера
20:34
Футбол

Казахстанский клуб наказали "рублем" за упущенную победу со счета 2:0 в матче КПЛ
Вчера
18:55
Футбол

"Шахтер" на последних минутах вырвал победу в матче 11-го тура КПЛ
Вчера
18:10
Футбол

"Судья - красавчик, б**". Огненная речь в концовке матча "Окжетпес" - "Кайрат"
Вчера
18:00
Футбол

"Если бы не Вагнер, "Кайрат" проиграл бы". Масудов - о чемпионской гонке с "Астаной", судействе и неназначенных пенальти
Вчера
16:44
Футбол

Гол лучшего бомбардира КПЛ-2020 признан лучшим в десятом туре
Вчера
15:50
Футбол

"Кайсар" потерял очки против новичка КПЛ в матче с удалением капитана и незасчитанным голом
Вчера
15:20
Футбол

Выстроенная оборона, балканский дуэт в центре, легкая атака. Как "Тараз" снимает скальпы с топ-клубов КПЛ
Вчера
15:01
Футбол

Опять стандарт. Как оборона "Кайрата" провалилась в матче с аутсайдером КПЛ-2020
Вчера
13:54
Футбол

"Команда начала побеждать". Легионер "Астаны" - о чемпионской гонке с "Кайратом" и смене тренера
Вчера
12:12
Футбол

"Не забили, но могли и пропустить". Никитенко - о ничьей с "Тоболом" и слабостях "Тараза"
Вчера
10:30
Футбол

Без "Кайрата". Представлена символическая сборная 10-го тура КПЛ
Вчера
09:59
Футбол

Прямая трансляция матчей 11-го тура КПЛ "Кызыл-Жар" - "Кайсар" и "Шахтер" - "Каспий"
Вчера
07:25
Футбол

"Очень обидно". Шпилевский - об ошибках "Кайрата", трех пропущенных мячах и неназначенных пенальти
27 сентября
22:24
Футбол

"Отобрать очки у лидера и прервать его победную серию - почетно". Карпович - о "перестрелке" с "Кайратом" и импульсе для "Окжетпеса"
27 сентября
21:55
Футбол

"Мы могли забить еще больше". Эшуорт - о разгроме "Жетысу", травмированных и главном козыре "Астаны"
27 сентября
20:06
Футбол

"Астана" разгромила "Жетысу" в матче с незабитым пенальти и сократила отставание от "Кайрата"
27 сентября
19:44
Футбол

Лучший бомбардир "Астаны" не забил пенальти в матче КПЛ
27 сентября
19:20
Футбол

Защитник "Астаны" Томашевич забил во втором подряд матче КПЛ
27 сентября
18:16
Футбол

Пять футболистов "Астаны" пропустят матч с "Жетысу". Названа причина
27 сентября
17:21
Футбол

"Это непростительно. Фанаты уже устали слышать только слова". Хавбек "Тобола" - о потере очков в матче с "Таразом"
27 сентября
16:51
Футбол

Мастер стандартов. Футболист "Кайрата" забил прямым ударом со штрафного
27 сентября
12:16
Футбол

Тренер "Тобола" нашел объяснение потерянным очкам в 11-м туре КПЛ
26 сентября
18:57
Футбол

Видеообзор матча 11 тура КПЛ "Тараз" - "Тобол" (0:0)
25 сентября
23:55
Футбол

Видеообзор матча 10-го тура КПЛ "Кайсар" - "Астана"
25 сентября
23:54
Футбол

Видеообзор матча 10-го тура КПЛ "Ордабасы" - "Кызыл-Жар СК"
25 сентября
23:53
Футбол

Видеообзор матча 10-го тура КПЛ "Жетысу" - "Шахтер"
25 сентября
15:55
Футбол

Видеообзор матча 10-го тура КПЛ "Тобол" - "Окжетпес"
17 ноября 2017
21:31
Футбол

Награждение футболистов "Астаны" золотыми медалями чемпионата Казахстана
4 марта 2017
18:47
Футбол

Фото с матча за Суперкубок Казахстана "Кайрат" - "Астана"
20 ноября 2016
19:38
Футбол

Фото с награждения "Астаны" золотыми медалями чемпионата Казахстана
26 октября 2016
16:32
Футбол

Фото с матча "Окжетпес" - "Астана"
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика