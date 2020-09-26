"Тренер должен уметь выбирать правильный тон". В КФФ ответили на заявление Карповича

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета КФФ Серик Сарсембеков
прокомментировал для Vesti.kz
решение о дисквалификации главного тренера "Окжетпеса" Андрея Карповича
по итогам матча девятого тура КПЛ с "Каспием"
(2:2). Также он ответил на публичное заявление
тренера кокшетауского клуба, который подверг критике решение комитета.
"Решения КДК Казахстанской федерации футбола принимаются коллегиально, в строгом соответствии с Дисциплинарным регламентом КФФ и по факту зафиксированных официальными лицами событий.
Дисквалификация главного тренера "Окжетпеса" Андрея Карповича обоснована наличием видеосъемки и рапорта делегата матча, омраченного произошедшим инцидентом.
В случае несогласия с решениями КДК стороны, затронутые дисциплинарными санкциями, вправе обжаловать вынесенные вердикты в Апелляционном комитете КФФ.
Трудно представить, что Карпович, в отличие от других участников соревнований, не владеет данной информацией.
В противном случае возникают сомнения в его компетентности как лица, взявшегося оспаривать юридически обоснованные решения.
Хотелось бы ясности в этом вопросе, так как причина, по которой Карпович не счел нужным обратиться в Апелляционный комитет, остается неизвестной и по меньшей мере вызывает недоумение.
Еще более странными выглядят адресованные КДК слова главного тренера "Окжетпеса" с просьбой разобрать судейство.
Вынужден напомнить, что данным вопросом в КФФ ведает Департамент судейства и инспектирования, куда заявленные в наши турниры футбольные клубы могут обратиться в установленном порядке.
Кроме этого, обращаю внимание, что участники соревнований, и в том числе тренерский корпус, должны уметь выбирать правильный тон обращений и придерживаться обязательств по соблюдению этических норм, нарушение которых тоже влечет недвусмысленные дисциплинарные санкции", - заявил Серик Сарсембеков.
Напомним, что после финального свистка матча "Окжетпес" - "Каспий" произошла
потасовка с участием футболистов и главного тренера кокшетауского клуба Андрея Карповича. В итоге последнего дисквалифицировали
на две игры.
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