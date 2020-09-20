Тренер "Астаны" оставил некоторых лидеров в запасе на матч КПЛ после вылета из Лиги Европы

Сегодня, 20 сентября, "Астана"
проведет матч с "Шахтером"
в рамках девятого тура чемпионата Казахстана по футболу
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча состоится в Алматы на стадионе Академии имени Тимура Сегизбаева и начнется в 15:00 по времени Нур-Султана.
Исполняющий обязанности главного тренера северян Пол Эшуорт
встряхнул состав после вылета команды из Лиги Европы на стадии второго отборочного раунда. Так, в старт не попали Сигурьонссон, Сотириу, Постников, Барсегян, начинавшие матч
с черногорской "Будучностью" (0:1). При этом Шомко в той встрече получился травму и был заменен. А вот Томасову вовсе не нашлось места в заявке на игру.
Состав на матч с "Шахтером" выглядит так: Эрич, Бейсебеков, Радакович, Шимунович, Томашевич, Маевский, Эбонг, Перцух, Жалмукан, Ротариу, Щеткин.
Перед этой игрой "Астана" с 14 очками занимает второе место в таблице, а "Шахтер" идет седьмым с отставанием на три балла.
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