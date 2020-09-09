"Билек сделал вывод". Шомко - о невызове в сборную, сезоне "Астаны" и ошибке Суюмбаева

Отсутствие столь статусного игрока, как Дмитрий Шомко, в последнем созыве сборной Казахстана, откровенно говоря, удивило, и все это состоялось на фоне неудачного периода работы Михала Билека в "Астане". Корреспондент Vesti.kz поговорил с одним из лидеров столичного клуба про его отношения с чешским специалистом, а также затронул другие актуальные темы, включая возможный переезд игрока в Россию, ошибку Гафуржана Суюмбаева в матче с Беларусью и взлет в карьере Бахтиера Зайнутдинова.



- Дмитрий, впервые за долгое время тебя не было в сборной, образовалась пауза, как ты провел это время?



- Поехал домой, где работал по индивидуальной программе, которая была дана каждому футболисту нашим тренерским штабом.- Для меня всегда огромная честь выступать за национальную сборную своей Родины, но Билек - главный тренер и он принимает решение. В первоначальном списке я был, но потом меня решили не приглашать, это выбор тренера, мое дело дальше работать, доказывая свою состоятельность.- После возобновления чемпионата я в составе "Астаны" под руководством Билека провел все матчи, и после этого он сделал вывод, что я не готов. Но, повторюсь, он главный тренер, который принимает решение о составе сборной.- Причин можно назвать массу. Но если выделить, то в первую очередь то, что мы в Нур-Султане не могли провести полноценную тренировочную работу во время карантина. "Астана Арена" до сих пор не готова, в "Доме футбола" мы вроде начали тренироваться, но потом пришел запрет на проведение тренировок в закрытых спортивных комплексах, поэтому много работали по индивидуальной программе. Думаю, это сказалось однозначно.- Не все, что пишут в СМИ, является правдой, поэтому комментировать это я не буду.- Я могу только говорить за себя. Лично я не приходил к Билеку с такой просьбой. Поэтому, опять же, не нужно верить всему, что пишется в СМИ.- Любое поражение накладывает свой след. Думаю, если бы мы сыграли хотя бы три-четыре игры перед стартом в Лиге чемпионов, мы были бы готовы лучше к этому матчу.- Депрессии у меня не было, у всех был индивидуальный план тренировок, клуб предоставил велотренажеры, поэтому мы продолжали работать. Конечно, всем хотелось, чтобы это как можно быстрее все закончилось, быстрее бы возобновился чемпионат. Мы все понимали, что чем позже будет рестарт чемпионата, тем хуже будет наша подготовка к еврокубкам. Но этот момент все время оттягивался, хотя так, как мы это делаем сейчас, без болельщиков, посторонних людей, возможно, можно было бы начать и раньше.- Несомненно, болельщики - это неотъемлемая часть футбола, они гонят свою команду вперед, помогая добиваться результата. Конечно, нам не хватает наших болельщиков, но будем надеяться, что скоро все наладится и хотя бы какой-то процент фанатов будет допущен на трибуны.- Я очень рад за ребят, которые уехали в РПЛ, особенно за Бахтиера Зайнутдинова, который подписал контракт с большим клубом - ЦСКА. Что касается меня, то у меня были предложения из России, но на счет конкретных клубов лучше этот вопрос адресовать моему агенту, если он посчитает нужным, он скажет названия команд. У меня в конце года завершается контракт с "Астаной", ближе к этому сроку мы с агентом примем решение о моем будущем, останусь ли я в столичном клубе или продолжу выступление в России. Конечно, мне интересно поехать в РПЛ попробовать свои силы. Сейчас очень большой шанс поиграть на хороших стадионах, оставшихся после чемпионата мира, так как казахстанцы не будут считаться легионерами там, конкурировать нужно будет с россиянами. Поэтому для казахстанских игроков это большой шанс закрепиться там.- Бахтиер - очень скромный и талантливый футболист, у него нет даже намека на звездную болезнь. У него очень сильная левая нога, я искренне рад за него, что у него все удачно складывалось в "Ростове", и сейчас переход в один из топовых клубов России ЦСКА - это для него однозначно большой шаг вперед. Что касается историй, то так сразу не могу ничего вспомнить, Баха заезжал в гостиницу после игры сборной, мы очень тепло пообщались.- На мой взгляд, к Гафуржану не может быть никаких вопросов, он провел оба матча на хорошем уровне, он настоящий пахарь, который готов работать ради команды. Но ошибки бывают в футболе, у меня была ошибка в матче за сборную с Андоррой, после этой игры я извинился перед всеми болельщиками. Такие моменты бывают, возможно, он не увидел нападающего и хотел быстро ввести мяч в игру, чтобы сохранить мяч. Я не считаю правильным судить о человеке лишь по одной его ошибке, он очень порядочный человек, который не заслуживает того потока грязи, который на него льется сейчас. Понятно, что вся ситуация неприятна, но для него сейчас главное - не зацикливаться на этом, он сильный и, думаю, справится с этим.- Нет ничего невозможного. "Астана" всегда ставит перед собой только высокие задачи - чемпионство и выход в группу Лиги Европы. И этот год не исключение. Надеюсь, что все будет хорошо, и мы сможем выполнить обе задачи, которые перед нами стоят.- Год карантина.ФК "Астана"© (1,2), Reuters© (3)