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Тренер для сборной? Почему Билек провалился в "Астане"

Непростые полгода в истории столичного клуба.

Тренер для сборной? Почему Билек провалился в "Астане"
Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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У Михала Билека совсем не получилось в "Астане", и он покинул клуб после крайне тяжелых поражений. Корреспондент Vesti.kz рассуждает, что пошло не так в союзе чешского тренера с чемпионами Казахстана. 

Согласитесь, работа Билека в сборной Казахстана в рамках прошлого цикла была довольно продуктивной. Но то, что произошло с чешским специалистом в "Астане", можно описать как системный провал. То, что у Билека работало и, надеемся, будет работать в сборной, совершенно не функционировало в клубном режиме. 

Билек оказался, если можно так выразиться, слишком европейским тренером, человеком, который привык доверять игрокам. Он хотел строить игру с тремя центральными защитниками, как и в сборной Казахстана, но против этой формации были футболисты. Билек перестроил схему на более атакующую и таким образом сразу дал команде весомое право голоса. 

Безусловно, на тренера свалилось много неприятных обстоятельств в виде отсутствия постоянной локации для тренировок, пятимесячной паузы без игр, заболевших игроков и, как следствие всего, огромного количества травм. 

Но факт в том, что абсолютно все соперники, с которыми "Астана" сыграла при Билеке, уступали им в классе. Можно случайно, при определенном невезении проиграть "Динамо-Бресту", но непозволительно пропускать от такой команды шесть голов. При всем уважении к белорусскому клубу, но это не "Селтик" и не "Вильярреал", это клуб, сильно уступающий "Астане" в бюджете, подборе футболистов и во многих других аспектах. 

После Бреста матчи в чемпионате лишь подтвердили, что команда не готова рвать жилы за Билека. Игры с "Окжетпесом" и "Тоболом" - капитуляция чешского тренера: он не сумел взбодрить команду, которая оказалась совершенно потерянной, опять же, на фоне очень средних соперников (с точки зрения качества игры). 



Когда назначали Билека, были надежды, что тренер сборной и клуба - это даже хорошо, он будет постоянно работать с целой частью потенциально стартового состава национальной команды. Но в итоге Билек слишком поверил в сборников, и как раз они сильно подвели его в Бресте, тренер признал это срочными заменами в первом тайме. 

Также вспоминали о "золотом дубле" Билека со "Спартой", но только это было 13 лет назад, на этом клубные достижения тренера на глобальном уровне заканчивались. 

К сожалению, после Станимира Стойлова ни Роман Григорчук, ни Михал Билек не были столь влиятельны именно в раздевалке и в отношениях с игроками. Да, в этот промежуток еще был Григорий Бабаян - и вот он как раз справлялся с этими функциями, но о нем поговорим уже в другом материале. 

 

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Метки:
Билек Михал Астана ФК Сборная РК по футболу Чехия Бабаян Григорий Григорчук Роман Стойлов Станимир Окжетпес ФК Тобол ФК

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