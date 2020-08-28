Тренер для сборной? Почему Билек провалился в "Астане"

У Михала Билека
совсем не получилось в "Астане"
, и он покинул клуб после крайне тяжелых поражений. Корреспондент Vesti.kz
рассуждает, что пошло не так в союзе чешского тренера с чемпионами Казахстана.
Согласитесь, работа Билека в сборной Казахстана в рамках прошлого цикла была довольно продуктивной. Но то, что произошло с чешским специалистом в "Астане", можно описать как системный провал. То, что у Билека работало и, надеемся, будет работать в сборной, совершенно не функционировало в клубном режиме.
Билек оказался, если можно так выразиться, слишком европейским тренером, человеком, который привык доверять игрокам. Он хотел строить игру с тремя центральными защитниками, как и в сборной Казахстана, но против этой формации были футболисты. Билек перестроил схему на более атакующую и таким образом сразу дал команде весомое право голоса.
Безусловно, на тренера свалилось много неприятных обстоятельств в виде отсутствия постоянной локации для тренировок, пятимесячной паузы без игр, заболевших игроков и, как следствие всего, огромного количества травм.
Но факт в том, что абсолютно все соперники, с которыми "Астана" сыграла при Билеке, уступали им в классе. Можно случайно, при определенном невезении проиграть "Динамо-Бресту", но непозволительно пропускать от такой команды шесть голов. При всем уважении к белорусскому клубу, но это не "Селтик" и не "Вильярреал", это клуб, сильно уступающий "Астане" в бюджете, подборе футболистов и во многих других аспектах.
После Бреста матчи в чемпионате лишь подтвердили, что команда не готова рвать жилы за Билека. Игры с "Окжетпесом" и "Тоболом" - капитуляция чешского тренера: он не сумел взбодрить команду, которая оказалась совершенно потерянной, опять же, на фоне очень средних соперников (с точки зрения качества игры).
Когда назначали Билека, были надежды, что тренер сборной и клуба - это даже хорошо, он будет постоянно работать с целой частью потенциально стартового состава национальной команды. Но в итоге Билек слишком поверил в сборников, и как раз они сильно подвели его в Бресте, тренер признал это срочными заменами в первом тайме.
Также вспоминали о "золотом дубле" Билека со "Спартой", но только это было 13 лет назад, на этом клубные достижения тренера на глобальном уровне заканчивались.
К сожалению, после Станимира Стойлова ни Роман Григорчук, ни Михал Билек не были столь влиятельны именно в раздевалке и в отношениях с игроками. Да, в этот промежуток еще был Григорий Бабаян - и вот он как раз справлялся с этими функциями, но о нем поговорим уже в другом материале.
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