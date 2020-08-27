"Жетысу" разгромил "Кызыл-Жар СК" и прервал серию поражений в КПЛ

Талдыкорганский "Жетысу
" разгромил петропавловский "Кызыл-Жар СК
" в шестом туре казахстанской премьер-лиги
, передает корреспондент Vesti.kz
.
Матч прошел сегодня, 27 августа, на базе сборной в Талгаре и завершился со счетом 3:0. С его протоколом можно ознакомиться здесь
.
Победу "Жетысу" принесли стандарты. На пятой минуте португальский хавбек Педро Эуженио
замкнул подачу с углового, на 41-й болгарский форвард Мартин Тошев
удачно сыграл на добивании после штрафного, а на 68-й бельгийский полузащитник косоварского происхождения Доньет Шкодра
забил прямым ударом со штрафного.
Эта победа стала для "Жетысу" лишь второй в сезоне и позволила прервать серию из трех поражений, а "Кызыл-Жар" проиграл второй матч подряд. С семью очками талдыкорганцы идут седьмыми, а петропавловцы, у которых четыре балла, занимают девятое место.
Ранее в других матчах шестого тура КПЛ "Каспий" победил
"Кайсар" - 1:0, а "Окжетпес" обыграл
"Жетысу" - 3:2. Матчи "Тобол" - "Ордабасы" и "Кайрат" - "Астана" перенесены пока на неопределенную дату из-за участия шымкентцев и алматинцев в Лиге Европы.
Седьмой тур КПЛ пройдет
29 и 30 августа. В первый день состоятся матчи "Кайсар" - "Окжетпес" (начало - в 18:00 по времени Нур-Султана) и "Окжетпес" - "Шахтер" (21:00), а во второй - "Ордабасы" - "Кайрат" (16:00), "Астана" - "Тараз" (18:00) и "Кызыл-Жар СК" - "Каспий" (21:00).
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