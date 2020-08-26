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"Кайсар" проиграл аутсайдеру и потерпел первое поражение в сезоне КПЛ-2020

А новичок лиги набрал первые три очка.

"Кайсар" проиграл аутсайдеру и потерпел первое поражение в сезоне КПЛ-2020
Фото: ФК "Кайсар"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
3
Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 6
Каспий - Кайсар 1:0

Голы: Букорац, 65 (1:0)

Турнирная таблица
Кызылординский "Кайсар" потерпел поражение от "Каспия" в шестом туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команда прошла в Алматы на стадионе "Жас Кыран" и закончилась со счетом 1:0 в пользу актауского клуба. Единственный гол на 65-й минуте забил Стефан Букорац.


Для "Каспия" эта победа стала первой в сезоне, тогда как "Кайсар" потерпел первое поражение. В активе "волков" осталось десять очков, а актаусцы набрали первые три балла.

 

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Метки:
Кайсар ФК Каспий КПЛ-2020

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