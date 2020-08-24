Одна победа и цепь неудач. Выберется ли "Жетысу" из ямы?

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Талдыкорганский "Жетысу" после возвращения в премьер-лигу два сезона демонстрировал симпатичный футбол и попадал в пятерку, но в нынешнем году после первой четверти чемпионата находится во второй половине таблицы. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему команде Дмитрия Огая важна победа в предстоящем матче против "Кызыл-Жар СК", который пройдет 27 августа.
Единственный матч на данный момент "Жетысу" в КПЛ-2020 выиграл 8 марта, в первом туре. Победа была зафиксирована во встрече с безоговорочным аутсайдером премьер-лиги "Каспием" - 2:0.
Затем "Жетысу" сыграл вничью (0:0) с "Тоболом" - клубом из авангарда турнирной таблицы, который в последние сезоны заявляет амбициозные задачи.
Пандемия коронавируса на три с лишним месяца лишила Казахстан футбола. Премьер-лига вернулась 1 июля, чтобы потом снова встать на паузу на полтора месяца. В этот день "Жетысу" встречался в Алматы с "Кайратом". Команда Алексея Шпилевского разгромила подопечных Дмитрия Огая со счетом 3:0.
Второй рестарт чемпионата вновь определил "Жетысу" играть в Алматы, поскольку теперь ближайшие туры КПЛ должны проходить в этом городе на нескольких аренах.
18 августа талдыкорганцы играли на Центральном стадионе Алматы с "Ордабасы". Встреча стала сущим кошмаром для талдыкорганцев. К 30-й минуте команда Огая вела 2:0, но "Ордабасы" удался камбэк - 3:2.
В пятом туре, который был сыгран 21 и 22 августа, "Жетысу" проиграл "Кайсару", который был номинальным хозяином поля. Матч прошел на поле академии имени Тимура Сегизбаева, принадлежащей "Кайрату". В этой игре все решил чудо-гол Элгуджи Лобжанидзе. Грузинский форвард ударом через себя заставил капитулировать Андрея Шабанова.
Таким образом, сейчас у "Жетысу" четыре очка и восьмое место. По потерянным очкам тылдыкорганцы уступают "Тоболу" (семь баллов) и "Таразу" (пять очков) сыгравшим на один матч меньше, и даже "Кызыл-Жар СК". Петропавловцы также набрали четыре балла, но имеют на одну игру меньше.
Чтобы "Жетысу" не впасть в черную полосу, нужно побеждать "Кызыл-Жар СК" - одного из своих главных конкурентов в турнирной таблице. Это будет иметь огромное значение как с психологической точки зрения, так и, само собой, для исправления ситуации. Очередная неудача может ударить по амбициям талдыкорганцев, учитывая, что дистанция чемпионата сократилась на треть.
С турнирной таблицей чемпионата Казахстана можно ознакомиться здесь.
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