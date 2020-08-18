Капитан "Ордабасы" прокомментировал победу с 0:2 над "Жетысу"

Капитан "Ордабасы
" Пабло Фонтанелло
в интервью официальному сайту
клуба прокомментировал камбэк с 0:2 и победу над "Жетысу
" в четвертом туре казахстанской премьер-лиги
.
Игра на Центральном стадионе Алматы завершилась
со счетом 3:2 в пользу номинальных гостей.
"Да получилась тяжелая игра, - признал Фонтанелло. - Мы знали, что соперник построит игру от обороны и будет играть на контратаках. Мы в начале пропустили два гола - можно сказать, сами себе привезли. Важно, что на второй тайм мы вышли очень сконцентрированными и получили нужный результат, забив три гола.
Дальше контролировали ход матча, могли еще забить, но не получилось. Самое важное, мы заработали три очка. Сегодня отдохнем, а завтра уже будем думать о следующей игре".
Отметим, что "Ордабасы" с семью очками идет третьим и догнал "Астану" с "Тоболом", которые провели на два матча меньше, а лидирует "Кайрат", у которого 12 баллов в пяти играх. Восьмое место занимает "Жетысу" - четыре очка.
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