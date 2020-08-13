Рестарт КПЛ откладывается, матчи "Кайрата" и "Ордабасы" в ЛЕ перенесут? В Казахстане продлили запрет на спортивные мероприятия

В Казахстане сохраняется запрет на проведение спортивных мероприятий. Об этом говорится в плане госкомиссии по поэтапному снятию карантинных мер в стране, сообщает официальный сайт
премьер-министра РК Аскара Мамина
.
Таким образом, возобновление казахстанской премьер-лиги
с 18 августа остается под вопросом. При этом еще 21 июля министр здравоохранения РК Алексей Цой заявил
, что ведомство готово рассмотреть проведение игр в одной локации.
Точной даты снятия запрета на проведение спортивных мероприятий нет, но уже 27 августа "Кайрат
" и "Ордабасы
" должны провести на своем поле матчи первого раунда Лиги Европы:
соперником алматинцев будет армянский "Ноа", а шымкентцев - румынский "Ботошани".
Ранее стало известно, что УЕФА рассматривает вариант с переносом
матчей казахстанских клубов на нейтральное поле из-за ситуации с коронавирусом.
При этом с 17 августа разрешаются индивидуальные и групповые тренировки на открытом воздухе (не более пяти человек) и спортивные тренировки для национальных сборных и клубных команд (не более 30 человек проживание на спортивных базах, соблюдение противоэпидемических и профилактических мер).
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