Появились подробности по трансферу футболиста сборной Армении в "Астану"

"Астана"
пока не подписала полузащитника сборной Армении по футболу Соломона Удо
, которого ранее зарубежные СМИ отправляли в КПЛ
. Об этом сообщает "Рейтинг Букмекеров"
.
"Астана" подписала футболиста сборной Армении?
Отмечается, что стороны продолжают вести переговоры.
В случае перехода в сильнейший клуб Казахстана 25-летний уроженец Нигерии не будет считаться легионером, поскольку уже является гражданином страны, входящей в ЕАЭС.
Удо находится в статусе свободного агента, поскольку его контракт с предыдущим клубом "Ширак" (Гюмри) истек в конце июня. Поэтому "Астана" имеет право подписать игрока даже после закрытия летнего трансферного окна 9 августа.
В минувшем сезоне бывший игрок сенегальского "Эспайра" и бельгийского "Эйпена" провел за "Ширак" 24 матча в чемпионате Армении, отметившись двумя голами и пятью результативными передачами.
Дебют футболиста в составе сборной Армении ожидается осенью, когда возобновятся международные игры.
Transfermarkt оценивает Соломона Удо в 200 тысяч евро.
Добавим, что первым новичком "Астаны" в летнее межсезонье стал
сербский защитник Урош Радакович
. Столичный клуб арендовал игрока у чешской "Спарты".
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