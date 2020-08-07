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"Покинул зону комфорта". Экс-тренер сборной Казахстана оценил переход Сейдахмета в "Жетысу"

Футболист ушел из "Кайрата" в аренду.

"Покинул зону комфорта". Экс-тренер сборной Казахстана оценил переход Сейдахмета в "Жетысу"
Еркебулан Сейдахмет (слева). Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Форвард Еркебулан Сейдахмет, перейдя на правах аренды из "Кайрата" в "Жетысу", принял верное решение, считает экс-главный тренер сборной Казахстана и клубов КПЛ Вахид Масудов. В комментарии корреспонденту Vesti.kz он выразил мнение о том, что футболисту по силам наладить карьеру.

О переходе Сейдахмета клубы объявили 6 августа. В новой команде он получил 80-й номер. 

"Я думаю, сами журналисты вознесли Сейдахмета до небес, раскрутили его и требуют слишком много. Каждый раз пишут про Сейдахмета. Парню надо освоиться, разобраться в себе, окрепнуть, а его сравнивают с Месси. Наверное, это неправильно. Ему сейчас тяжело и сложно, чисто психологически - он ведь нигде толком и не заиграл. Сейдахмету и возраст, и потенциал позволяют наладить карьеру, но надо окрепнуть.

Самое главное, чтобы он психологически восстановился. Столько много неоправданных надежд, и я думаю, он сам потерялся в этом всем. Как игроку, Еркебулану надо пересмотреть свое отношение к футболу. Техника и скорость у него есть, но надо чтобы было доверие и давали играть. Это надо заслужить отношением на тренировках, пахать, работать над собой, двигаться вперед и оправдать выданные авансы.

Хочу сказать, что Еркебулан молодец - покинул зону комфорта и принял такое решение", - отметил Масудов.

20-летний Сейдахмет в текущем сезоне не выходил на поле. Он перешел в "Кайрат" летом 2019 года - алматинцы купили его за 300 тысяч у российской "Уфы". Также в карьере форварда были болгарский "Левски" и "Тараз".

Последний раз в "Кайрате" Сейдахмет выходил на поле 1 августа 2019 года в матче квалификации Лиги Европы, в котором "Кайрат" сыграл вничью с израильским "Хапоэлем Беэр-Шевой" - 1:1.

 

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Метки:
Сборная РК по футболу Масудов Вахид Сейдахмет Еркебулан Жетысу ФК Кайрат ФК КПЛ-2020 Месси Лионель

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