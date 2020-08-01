Я не могу понять применяемые меры - легионер "Астаны" о карантине в Казахстане

Форвард "Астаны
" и сборной Кипра Пиерос Сотириу
в интервью Themasports
высказал свое мнение о карантинных мерах в Казахстане в связи с распространением коронавируса. Перевод беседы приводит KazFootball.kz
.
- Насколько сложная ситуация в Казахстане с ростом случаев заболевания коронавирусом?
- Я не могу понять применяемые меры, - признался Сотириу. - Президент говорит, что мы находимся на карантине, а все выходят. Людям просто запрещено заходить в помещения. Некоторые рестораны закрыты на несколько часов, но большую часть времени люди гуляют. Как мы изолируемся? Люди носят маски, но должны быть более строгие меры. Я не могу понять, на самом деле.
- У вас есть информация, что будет с чемпионатом?
- Я не знаю, начнется ли чемпионат, но если количество случаев увеличатся, мы не начнем. Скоро мы будем играть в Лиге чемпионов, и после такого длительного перерыва
будет сложно. Мы должны были начать играть с 15 марта, и поэтому нам будет непросто.
- Думали ли в руководстве "Астаны" о поездке в другую страну для подготовки?
- Нет, не думали. Мы переехали
в Алматы, чтобы играть вместе с другими командами. Мы проведем три товарищеских игры перед первым европейским матчем, и, как я слышал, первый отборочный раунд пройдет на нейтральном стадионе.
- Как проводите время сейчас?
- Время идет, тренируемся. Мы находимся в отеле, и у нас есть собственный тренажерный зал и помещения для тренировок. Мы будем ждать до 18 августа. У нас нет другого выбора.
- Не думали о том, что переход в "Астану" был неправильным выбором?
- Я поддерживаю свой выбор, независимо от того, появился ли вирус. Я не знаю, было ли это неправильное или правильное решение. Все, что я скажу, - я буду усердно работать.
"Астана" сделала заявление о купленном за 1,5 миллиона евро форварде
27-летний Сотириу перешел
в "Астану" в феврале из датского "Копенгагена". За трансфер киприота чемпионы Казахстана заплатили
1,5 миллиона евро. В дебютном матче Сотириу забил
"Кайсару" (1:0) и принес клубу Суперкубок, а в трех играх КПЛ записал в свой актив дубль
в ворота "Кызыл-Жара" (4:0) в первом туре.
Отметим, что рестарт КПЛ планировался на 3 августа, но 29 июля было объявлено, что возобновление чемпионата отложено
на неопределенный срок. Решение связано с продлением карантина в стране.
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