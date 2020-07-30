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"Астана" сделала заявление о купленном за 1,5 миллиона евро форварде

Он перешел в команду в феврале.

"Астана" сделала заявление о купленном за 1,5 миллиона евро форварде
Пиерос Сотириу. Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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В "Астане" прокомментировали возможный уход в аренду форварда сборной Кипра Пиероса Сотириу. В пресс-службе шестикратного чемпиона Казахстана разъяснили корреспонденту Vesti.kz ситуацию с нападающим, которого купили за 1,5 миллиона евро в феврале.

Ранее появилась информация, что 27-летний Сотириу может отправиться в кипрскую "Омонию", которая готова взять игрока в аренду и покрывать половину зарплаты. Контракт форварда с "Астаной" рассчитан на три года. 

"Пиерос находится в расположении команды, у него действующий контракт и клуб на него рассчитывает в этом сезоне. Так что информация об аренде киприота не соответствует действительности", - сообщили в пресс-службе "Астаны". 

Добавим, что рестарт КПЛ-2020 мог состояться 3 августа, но из-за продления карантина в Казахстане возобновление игр было отложено. В сложившейся ситуации "Астана" рискует стартовать в Лиге чемпионов, не сыграв ни одного официального матча за пять месяцев.

Уходит в аренду? Купленный за 1,5 миллиона евро форвард "Астаны" покинул Казахстан

27-летний Сотириу принял участие во всех трех матчах "Астаны" в КПЛ-2020 и отметился двумя голевыми ударами. Трансфер форварда из датского "Копенгагена" обошелся столичной команде в 1,5 миллиона евро.

 

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Метки:
Астана ФК КПЛ-2020 Сотириу Пиерос Кипр

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