Уходит в аренду? Купленный за 1,5 миллиона евро форвард "Астаны" покинул Казахстан

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Таблица всех трансферов КПЛ Календарь КПЛ-2020
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
КПЛ Первая лига Кубок Казахстана
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Уходит в аренду? Купленный за 1,5 миллиона евро форвард "Астаны" покинул Казахстан

Он поделился домашним видео.

Уходит в аренду? Купленный за 1,5 миллиона евро форвард "Астаны" покинул Казахстан
Пиерос Сотириу с супругой. Фото: instagram.com/mariakortzia
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0

Новичок "Астаны" Пиерос Сотириу покинул Казахстан, сообщают Vesti.kz. В своем аккаунте в Instagram форвард поделился видео с домашнего праздника, совместные снимки опубликовала и его супруга.

На торжестве в кругу близких киприот узнал о предстоящем рождении сына на модной вечеринке под названием гендер пати. 

Отметим, что на днях появилась информация, что Сотириу может покинуть "Астану" в случае очередного переноса рестарта чемпионата Казахстана. В услугах форварда заинтересован кипрский клуб "Омония", который готов арендовать игрока у "Астаны" на один год и платить половину зарплаты.

Напомним, сегодня, 29 июля, стало известно о продлении в Казахстане карантинных мер и вновь отложенном рестарте КПЛ. При этом Сотириу ранее вместе со своим клубом отправился в Алматы, где, как ожидается, и будет доигран сезон.

Кипрский форвард перешел в "Астану" зимой 2020 года из датского "Копенгагена". За его трансфер клуб заплатил 1,5 миллиона евро.

 

Подписывайтесь на наш Telegram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта, которых может не быть на сайте, прямо в своем телефоне!

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Астана ФК КПЛ-2020

Ссылки по теме:

Новости
Вчера
23:20
Футбол

Казахстан получит 1,5 миллиона долларов от ФИФА из-за потерь от коронавируса
Вчера
22:37
Футбол

Уходит в аренду? Купленный за 1,5 миллиона евро форвард "Астаны" покинул Казахстан
Вчера
21:49
Футбол

"Астана" стартует в Лиге чемпионов после пяти месяцев без официальных матчей?
Вчера
20:44
Футбол

По примеру Лиги чемпионов, НХЛ и НБА. Почему КПЛ выбрала самый правильный вариант для продолжения сезона
Вчера
19:38
Футбол

На зависть клубам КПЛ. Что за красавец-стадион достраивают в Казахстане
Вчера
18:30
Футбол

"Не хотел бы оказаться на месте Билека". Эксперт - об отложенном рестарте КПЛ и играх сборной в Лиге наций
Вчера
15:10
Футбол

ПФЛК сделала официальное заявление по возобновлению сезона
Вчера
14:21
Футбол

"Мы хотим завершить сезон в этом году". Глава ПФЛК - о рестарте КПЛ и матчах в Алматы
Вчера
12:44
Футбол

Клуб КПЛ объявил об уходе легионера
Вчера
12:12
Футбол

КПЛ и дальше на паузе? Токаев поручил продлить карантин в Казахстане
Вчера
11:48
Футбол

"Чемпионом станет "Кайрат". Агент Яя Туре - о конкуренции в КПЛ, зарплатах и Зайнутдинове
Вчера
10:56
Футбол

Еще один клуб КПЛ прибыл в Алматы для подготовки к возобновлению сезона
Вчера
08:31
Футбол

Экс-футболист "Кайрата" и сборной Казахстана перешел в клуб КПЛ
28 июля
23:22
Футбол

Четырехкратный чемпион Казахстана начал переговоры о возвращении в КПЛ
28 июля
22:34
Футбол

Главный тренер "Кайрата" Шпилевский сделал заявление перед рестартом КПЛ
28 июля
21:40
Футбол

Рестарт КПЛ 3 августа оказался под угрозой
28 июля
21:21
Футбол

Клуб КПЛ решил избавиться от ряда легионеров и сделать ставку на казахстанцев
28 июля
20:03
Футбол

"Он хочет продлить контракт с "Кайратом". Главный тренер сборной Казахстана - о Вагнере
28 июля
18:33
Футбол

"Кайсар" перед дебютом в Лиге Европы вернул своего воспитанника из клуба КПЛ
28 июля
15:59
Футбол

"В нашем клубе 14 футболистов заразились коронавирусом". Сербский вратарь - о рестарте КПЛ и матчах в Алматы
28 июля
15:44
Футбол

Мимо "Кайрата" и КПЛ, или как казахстанские клубы прошляпили двух перспективных легионеров
28 июля
11:20
Футбол

"Тобол" прошел тестирование на коронавирус перед возобновлением чемпионата
28 июля
10:38
Футбол

КПЛ возобновится 3 августа? Представлен план по смягчению карантина в Казахстане
28 июля
08:25
Футбол

Новичок за два миллиона евро может покинуть "Астану"
27 июля
19:40
Футбол

Экс-игрок "Кайрата" и молодежных команд "Барселоны" сменил клуб
27 июля
17:09
Футбол

Клубы казахстанской премьер-лиги столкнулись с препятствием для трансферов легионеров
27 июля
16:54
Футбол

"Тобол" объявил об уходе футболиста сборной Нигерии
27 июля
15:33
Футбол

Казахстанский клуб расстался с легионером
27 июля
15:00
Футбол

Казахстанский клуб подписал победителя юношеского ЧМ по футболу и расстался с легионером
27 июля
14:41
Футбол

"Тобол" объявил об уходе футболиста из Бельгии за миллион евро
22 июля
18:23
Футбол

Видеоразбор игры защитника "Астаны" и сборной Казахстана Дмитрия Шомко
12 июля
19:45
Футбол

Пиерос Сотириу - в новом проекте ANGIME от ФК "Астана"
1 июля
22:30
Футбол

Видеообзор победы "Шахтера" над "Ордабасы" в матче с двумя удалениями
1 июля
22:28
Футбол

Видеообзор матча "Кайсар" - "Тараз" с голом экс-игрока "Ливерпуля"
1 июля
21:30
Футбол

Как "Кайрат" разгромил "Жетысу" и вышел в лидеры КПЛ
17 ноября 2017
21:31
Футбол

Награждение футболистов "Астаны" золотыми медалями чемпионата Казахстана
4 марта 2017
18:47
Футбол

Фото с матча за Суперкубок Казахстана "Кайрат" - "Астана"
20 ноября 2016
19:38
Футбол

Фото с награждения "Астаны" золотыми медалями чемпионата Казахстана
26 октября 2016
16:32
Футбол

Фото с матча "Окжетпес" - "Астана"
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика