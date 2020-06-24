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"Когда получил предложение от "Кайрата", был немного напуган". Вагнер Лав - о Казахстане, Алматы и планах на титулы

Он находится в Алматы уже почти месяц.

"Когда получил предложение от "Кайрата", был немного напуган". Вагнер Лав - о Казахстане, Алматы и планах на титулы
Вагнер Лав. Фото: ФК "Кайрат"©️
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Бразильский нападающий "Кайрата" Вагнер Лав в интервью клубной пресс-службе поделился первыми впечатлениями от Алматы, рассказал, кто ему помог принять решение о переезде в Казахстан, давней дружбе с главным тренером футзальной сборной Кака и знакомстве с голкипером АФК "Кайрат" Игитой. Также звезда московского ЦСКА поделился своими амбициями на этот сезон.

- Вагнер, еще раз, добро пожаловать в "Кайрат"! С кем уже успел познакомиться в клубе?

- Спасибо! Я уже почти познакомился со всеми, кто работает в клубе, на базе. Правда, пока не знаю всех по именам, но абсолютно со всеми сложились хорошие отношения.

- К сожалению, сейчас карантин, но наверняка уже успел познакомиться с какими-то частями города?

- Да, мне уже удалось посетить некоторые места в городе. Было приятно побывать в горах с моей семьей, мы были на Шымбулаке, познакомились с этим местом, сделали красивые фотографии. К сожалению, на данный момент действует карантин, но есть некоторые места, которые я хочу еще посетить в городе. Надеюсь после карантина нам удастся побывать в других местах Алматы, так как все кого я знаю, говорили, что тут много классных туристических мест. Поэтому, после карантина будет очень приятно посетить места, в которых я еще не был.

- Семье нравится в Алматы?

- Моей супруге и моей дочке нравится в Алматы. Город нас очень удивил, в хорошем смысле. Очень хороший город, спокойный - здесь есть все. Поэтому нам очень тут нравится. Изначально мы думали, что у нас будут трудности, но нет, слава Богу! У нас все хорошо, нам очень много кто помогает, очень сильно помогают бразильцы, которые живут в Алматы, также Виктор, который работает в клубе. В общем, после нашего приезда у нас все хорошо, спокойно и нам тут комфортно.

- Расскажи о том, как возник вариант с "Кайратом"?

- Данное предложение поступило от Константина, который является спортивным директором ФК "Кайрат". Вначале я был немного напуган, так как ничего не знал ни о стране, ни о клубе, ни о футболе в Казахстане, но после того, как я начал узнавать информацию, появилась конкретная возможность приехать играть сюда. Если все получится и адаптация пройдет хорошо, то мы хотим работать дальше.

- Как думаешь, твой опыт игры в России поможет быстрее адаптироваться тебе к футболу в Казахстане?

- Я знаю, что есть очень много схожих вещей между Россией и Казахстаном. Это может помочь мне адаптироваться чуть быстрее, да и я уже чувствую что адаптировался. На следующей неделе уже будет месяц, как я нахожусь в Казахстане. Сейчас осталось только начать играть, начать этот новый для меня путь.

- Советовался с кем-нибудь из друзей перед переходом в "Кайрат"?

- У меня есть друг в Рио-де-Жанейро. Когда появилась возможность приехать сюда, я сразу позвонил ему, так как я уже знал, что он играл в футзал в Казахстане. Он спросил меня, в какой город я поеду, так как ему были известны некоторые города, и когда я сказал что Алматы, он ответил, что это очень хороший город и что другие бразильцы живут этом городе. Он добавил, чтобы я спокойно ехал. Поэтому, это очень помогло в решении приехать сюда. Его зовут Рони, он играл в футзал 11 лет назад, и он является одним из людей, кто помог принять решение приехать в Алматы.

- Что-нибудь раньше слышал о нашем чемпионате?

- Никогда не пытался узнать о чемпионате Казахстана, никогда не слышал. Все новое для меня. И сейчас остается ждать, ждать возможности выхода на поле и сделать какие-то заключения по поводу чемпионата.

- Расскажи, как ты познакомился с вратарем АФК "Кайрат" - Игитой. Он говорил, что поможет тебе освоиться в новой для тебя стране.

- С Игитой я познакомился благодаря моему другу Рони, который был дружкой на моей свадьбе, они очень хорошие друзья, и я думаю, что он тоже помог Игите приехать сюда. И в тот момент, когда я уже знал что поеду в Алматы, я попросил моего друга дать контакт Игиты, который сказал, что поможет тут адаптироваться. Потом я говорил с Диого, клубным физиотерапевтом, а еще я общался с Кака, тренером АФК "Кайрат", с которым я также знаком много лет. Они мне дали хорошую информацию, примерно каким является город и это очень мне помогло, и также они сказали, что помогут всем возможным, именно в ориентации города, подскажут всю необходимую информацию которая будет нужна.

-  Ну и напоследок. Какие цели и задачи ты ставишь перед собой в "Кайрате"?

- Хочу иметь возможность помочь завоевать титул и также постараться выйти в групповой этап Лиги Европы. Это основные задачи клуба и я хочу быть частью данных целей и постараться добиться их.

"Без жены не решился бы на переход". Вагнер Лав - о "Кайрате", Боранбаеве, Аршавине, ЦСКА и Рональдиньо

Напомним, о переходе 36-летнего Лава "Кайрат" объявил 8 июля. Сам игрок сообщил о своем трансфере в алматинский клуб еще 23 июня. Затем стала известна зарплата Лава в "Кайрате".

 

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Метки:
Лав Вагнер Кайрат ФК КПЛ-2020 Премьер-лига России ЦСКА Бразилия Кайрат МФК Сборная Казахстана по футзалу

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