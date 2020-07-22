"Чемпионом станет "Кайрат". Агент Яя Туре - о конкуренции в КПЛ, зарплатах и Зайнутдинове

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк в интервью Vesti.kz высказал свое мнение о потенциале Бахтиера Зайнутдинова, нынешнем лимите в КПЛ и претендентах на чемпионский титул. Также он рассказал, почему существенно снизились зарплаты у многих казахстанских футболистов.



- Дмитрий, будущий сезон в РПЛ стартует уже в начале августа, приняты и новые правила, в частности, теперь казахстанцы не являются легионерами там. Как вы думаете, могут ли наши игроки перейти в один из российских клубов?



- Да, конечно, в странах СНГ вообще много талантливой молодежи. Другое дело, что есть некоторые манипуляции и порой таким футболистам не дают играть, зато у них выходит 35-летний россиянин или белорус. Думаю, что новое правило по игрокам из ЕАЭС положительно скажется и на чемпионате Казахстана, там уже уровень лиги выше, чем в Беларуси. Качественный иностранец, способный играть на правах местного, - это хорошо, это повышает конкуренцию в команде. Простой пример, в донецком "Металлурге" у меня было несколько африканцев, и они создали конкуренцию в коллективе, которая помогла украинским ребятам прогрессировать и даже попасть в сборную Украины.В Казахстане я вижу, что молодежью занимается "Кайрат", "Астана" немного сдает свои позиции, а вот "Тобол" может побороться за чемпионство. Учитывая, что определенная часть сезона пройдет в Алматы и сокращение розыгрыша до двух кругов, я думаю, что чемпионом станет "Кайрат". Но, объективности ради, "Кайрату" не стоит расслабляться, нельзя сказать, что они стали значительно сильнее, скорее, сбавили их конкуренты.- Это только первый год, думаю, в дальнейшем ситуация будет исправлена. Но здесь не стоит смотреть узко, даже если приезжает возрастной игрок из ФНЛ, тут важен правильный подход. Опытный россиянин или белорус, они способны держать уровень или создать конкуренцию, все-таки нынешний лимит в Казахстане не может сразу дать огромное количество качественных местных игроков, поэтому уровень необходимо поддерживать. Вот у меня есть игрок в "Тоболе" - Петрос Аветисян, хороший, качественный футболист, он как раз способен поддерживать такой уровень.И еще, открыв дорогу для игроков из ЕАЭС, казахстанские клубы уже могут не платить большие деньги местным футболистам. Мы все знаем, что раньше зарплаты казахстанцев были сильно раздуты, им уже сложно получать по 50 тысяч долларов в месяц, сейчас больше 20 тысяч - это уже счастье. Поэтому такие поправки по лимиту - это позитивно, поскольку бюджетные ведомости клубов сокращаются, в них нет искусственного повышения. В той же "Астане", мне кажется раньше там не было зарплат ниже 25 тысяч долларов, а вот сейчас среди казахстанцев там лишь единицы получают такие деньги.- Сложно сказать, потому что давно не видел игроков на поле. Давайте дождемся рестарта и посмотрим на футболистов по дистанции, тогда я смогу назвать фамилии.- Его нынешняя команда "Ростов" - вполне статусная и высокого уровня. Главное, что ему там доверяют, это очень важно. Зайнутдинов оправдывает это доверие, он молодец, старается, забивает, в дальнейшем он будет играть все больше, и когда окончательно станет игроком основы, то его может забрать клуб побольше.Отметим, что Дмитрий Селюк ранее являлся вице-президентом в украинских клубах "Таврия" и "Металлург" (Донецк). Будучи агентом, он представляет интересы таких известных африканских игроков, как Яя Туре, Ласина Траоре и Шарль Каборе.