Появился календарь матчей на ближайшие четыре тура КПЛ-2020

Стал известен ориентировочный календарь матчей на ближайшие четыре тура казахстанской премьер-лиги сезона-2020. Его в своем телеграм-канале опубликовал журналист Айдын Кожахмет.
Четвертый тур
3 августа (понедельник)
"Каспий" - "Кайрат", УТБ Талгар, 17:00 по времени Нур-Султана
"Тобол" - "Астана", стадион "Центральный", 19:00
"Тараз" - "Кызыл-Жар СК", стадион "Жас Кыран", 21:00
4 августа (вторник)
"Жетысу" - "Ордабасы", стадион имени Сегизбаева, 17:00
"Шахтер" - "Кайсар", стадион "Жас Кыран", 19:00
Пятый тур
7 августа (пятница)
"Кайрат" - "Тобол", стадион "Центральный", 19:00
"Астана" - "Окжетпес", стадион "Жас Кыран", 21:00
8 августа (суббота)
"Кайсар" - "Жетысу", УТБ Талгар, 17:00
"Ордабасы" - "Каспий", стадион "Центральный", 19:00
9 августа (воскресенье)
"Кызыл-Жар СК" - "Шахтер", стадион "Жас Кыран", 19:00
Шестой тур
11 августа (вторник)
"Тараз" - "Окжетпес", стадион имени Сегизбаева, 17:00
"Кайрат" - "Астана", стадион "Центральный", 19:00
12 августа (среда)
"Тобол" - "Ордабасы", УТБ Талгар, 17:00
"Каспий" - "Кайсар", стадион "Жас Кыран", 19:00
13 августа (четверг)
"Жетысу" - "Кызыл-Жар СК", стадион "Центральный", 17:00
Седьмой тур
15 августа (суббота)
"Астана" - "Тараз", стадион имени Сегизбаева, 17:00
17 августа (понедельник)
"Ордабасы" – "Кайрат", УТБ Талгар, 17:00
"Кайсар" - "Тобол", стадион "Центральный", 19:00
"Окжетпес" - "Шахтер", стадион "Жас Кыран", 21:00
18 августа (вторник)
"Кызыл-Жар СК" - "Каспий", стадион "Жас Кыран", 19:00
Восьмой тур
22 августа (суббота)
"Ордабасы" - "Астана", УТБ Талгар, 17:00
"Кайрат" - "Кайсар", стадион "Центральный", 19:00
"Шахтер" - "Тараз", стадион "Жас Кыран", 21:00
23 августа (воскресенье)
"Тобол" - "Кызыл-Жар СК", стадион имени Сегизбаева, 17:00
"Жетысу" – "Окжетпес", стадион "Жас Кыран", 19:00
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