18-летний футболист "Актобе" впервые получил вызов в сборную Казахстана

Сборная Казахстана по футболу проведет сборы в Нур-Султане и Львове (с 21 марта по 1 апреля) в рамках подготовки к отборочным матчам чемпионата мира-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.
28 марта Казахстан дома примет Францию, а 31-го числа на выезде сыграет с Украиной.
На этот сбор, как информирует пресс-служба "Актобе" ,приглашения получили представители "красно-белых" - 24-летний Максим Федин и 18-летний Максим Самородов. Для последнего, являющегося воспитанником актюбинского клуба, это первый вызов в национальную команду. Также в расширенный список попал 24-летний Юрий Перцух.
С полным календарем игр в группе D можно ознакомиться здесь.
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